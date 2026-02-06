1200 سيارة أجرة روبوتية في الإمارات والسعودية حتى 2027

تمتلك WeRide حاليًا أكثر من 200 سيارة أجرة روبوتية في المنطقة. “سيتم توسيع الأسطول تدريجيًا، مع التزام أوبر بإضافة المزيد من سيارات الأجرة الروبوتية مع استيفاء الموافقات التنظيمية الرئيسية والمعالم التشغيلية، بما في ذلك إطلاق عمليات تجارية ذاتية القيادة بالكامل تغطي المناطق الأساسية لكل مدينة. يمثل إعلان اليوم أكبر التزام تجاري لسيارات الأجرة الروبوتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،” أضافت الشركة.