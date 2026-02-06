1200 سيارة أجرة روبوتية في الإمارات والسعودية حتى 2027

أعلنت شركة"وي رايد" ، المتخصصة في تكنولوجيا القيادة الذاتية ومقرها قوانغتشو، يوم الجمعة، عن نشر حوالي 1200 سيارة أجرة روبوتية في الشرق الأوسط. وسيشمل طرح سيارات الأجرة ذاتية القيادة أبوظبي ودبي والرياض. ومن المتوقع أن يكتمل ذلك بحلول عام 2027.
“ستتوفر سيارات الأجرة الروبوتية عبر تطبيق أوبر في الأسواق الثلاثة، بعد عمليات سيارات الأجرة الروبوتية التجارية الحالية ذاتية القيادة بالكامل في أبوظبي وعمليات نقل الركاب في دبي والرياض،” صرحت WeRide في بيان مشترك مع صحيفة Khaleej Times.
تمتلك WeRide حاليًا أكثر من 200 سيارة أجرة روبوتية في المنطقة. “سيتم توسيع الأسطول تدريجيًا، مع التزام أوبر بإضافة المزيد من سيارات الأجرة الروبوتية مع استيفاء الموافقات التنظيمية الرئيسية والمعالم التشغيلية، بما في ذلك إطلاق عمليات تجارية ذاتية القيادة بالكامل تغطي المناطق الأساسية لكل مدينة. يمثل إعلان اليوم أكبر التزام تجاري لسيارات الأجرة الروبوتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،” أضافت الشركة.
في ديسمبر من العام الماضي، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي’s عن توفر سيارات الأجرة الروبوتية من WeRide’s على تطبيق أوبر.
RTA
تتوفر سيارات الأجرة ذاتية القيادة حاليًا في أم سقيم وجميرا، وهما من أبرز مناطق دبي’s الواقعة بالقرب من الشواطئ العامة.
ومع ذلك، لا يزال هناك سائق خلال المرحلة التجريبية لتشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة. “تعمل خدمة (WeRide) حاليًا مع سائق متخصص على متنها لضمان تجربة آمنة وموثوقة، مما يمهد الطريق لخدمة ذاتية القيادة بالكامل في أوائل عام 2026،” أشار أحمد بهروزيان، الرئيس التنفيذي لوكالة النقل العام في هيئة الطرق والمواصلات’s.
وأضاف أن إطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة التجريبية يدعم استراتيجية دبي’s للنقل ذاتي القيادة لتحويل 25 بالمائة من الرحلات في جميع أنحاء الإمارة إلى أنماط ذاتية القيادة بحلول عام 2030.