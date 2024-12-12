120 ورشة عمل وفعاليات متنوعة في "شتانا في حتا"
يستعدّ مهرجان "شتانا في حتا" للعودة في نسخته الثانية، حاملاً معه باقة متنوعة من الأنشطة والتجارب المميزة، حيث سيستمر لفترة تمتدّ من أسبوعين إلى ما يقارب الشهر، ابتداءً من 13 ديسمبر وحتى 12 يناير.
وأوضحت أمينة طاهر، مديرة مهرجان "شتانا في حتا"، أن الموسم الجديد سيقدم 120 ورشة عمل للأطفال والعائلات، و15 فعالية في بحيرة ليم، وخمسة أنشطة مجتمعية.
كما سيشهد المهرجان عودة عروض الأضواء الجبلية المبهرة في بحيرة ليم، والتي حازت على إعجاب الجمهور في النسخة الأولى، بالإضافة إلى إضاءة حصن حتا وتزيين المنطقة بأكملها بإضاءة ساحرة لاستقبال الزوار.
وأضافت أمينة: "حرصنا هذا العام على توسيع نطاق المشاركة، حيث وجّهنا الدعوة إلى 30 مشاركاً من أصحاب المشاريع الصغيرة في دبي وحتّا، وذلك بهدف توفير منصة لدعم رواد الأعمال المحليين".
وكانت منى غانم المري، نائبة الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، قد أعلنت سابقاً عن عودة المهرجان، مشيرة إلى نجاح النسخة الأولى التي شهدت إقبالاً لافتاً تجاوز 500 ألف زائر من داخل دولة الإمارات وخارجها.
وأكدت المري أن حتا تقدم لزوارها تجربة استثنائية، تجمع بين روعة الطبيعة الجبلية، وتنوع الفعاليات، وإثارة المغامرات والرياضات الجبلية.
وأشار حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إلى التطورات الكبيرة التي شهدتها البنية التحتية في المنطقة، وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار.
وأضاف البنا: "عملنا على توفير أكثر من 17 كيلومتراً من الطرق، وتطوير ست مناطق سياحية، وإطلاق خدمة "حتا إكسبرس" لتسهيل تنقل السياح بين ستة مواقع رئيسية في حتا".
ولم تقتصر جهود الهيئة على الطرق، بل شملت أيضاً توفير دراجات سكوتر ودراجات هوائية للإيجار في منطقة حتا، بالإضافة إلى توفير أكثر من 1000 موقف عام للسيارات. وأضاف البنا: "لقد شهدنا إقبالاً هائلاً من الزوار، حيث استقبلت حتا أكثر من 500 ألف زائر خلال أسبوعين فقط".
يقدم مهرجان "شتانا في حتا" تجربة ثرية ترضي جميع الأذواق، فهو يلبي احتياجات محبي المغامرة وعشاق الطبيعة على حدّ سواء، مع خيارات متنوعة تتراوح بين ركوب الخيل والتجول بين أحضان الطبيعة، وصولاً إلى ركوب الدراجات الهوائية على مسار حتا الممتد لمسافة 52 كيلومتراً.