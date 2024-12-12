120 ورشة عمل وفعاليات متنوعة في "شتانا في حتا"

ولم تقتصر جهود الهيئة على الطرق، بل شملت أيضاً توفير دراجات سكوتر ودراجات هوائية للإيجار في منطقة حتا، بالإضافة إلى توفير أكثر من 1000 موقف عام للسيارات. وأضاف البنا: "لقد شهدنا إقبالاً هائلاً من الزوار، حيث استقبلت حتا أكثر من 500 ألف زائر خلال أسبوعين فقط".