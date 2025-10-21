120 وجهة جديدة لـ"فلاي دبي"عبر7 اتفاقيات

وقعت شركة فلاي دبي، الناقلة الجوية الإماراتية، مؤخراً اتفاقيات تعاون مع سبع شركات طيران، ما يمنحها إمكانية الوصول إلى أكثر من 120 وجهة في أوروبا والصين وجنوب شرق آسيا.
وتم توقيع الاتفاقيات مع شركة الطيران الرائدة في اليونان، الخطوط الجوية إيجيان، والناقل الوطني الإيطالي، الخطوط الجوية الإيطالية، والخطوط الجوية الميانمارية الدولية، بالإضافة إلى شركات الطيران الصينية، الخطوط الجوية الصينية الشرقية، الخطوط الجوية هاينان، والخطوط الجوية سيتشوان.
تضم فلاي دبي الآن ما مجموعه 40 شريكًا تجاريًا، مما يوفر للمسافرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 300 وجهة عبر شبكات فلاي دبي وشركائها المشتركة.
في إطار الشراكات بين خطوط الطيران، يمكن للمسافرين الاستفادة من تجربة سفر سلسة مع برامج رحلات بتذكرة واحدة وأمتعة مسجلة.
مع الخطوط الجوية الأيجيانية والخطوط الجوية الإيطالية، يمكن لركاب فلاي دبي السفر إلى أكثر من 30 وجهة في جميع أنحاء اليونان وإيطاليا وأوروبا، بما في ذلك أمستردام وأثينا وبروكسل وفرانكفورت ومدريد وميونيخ وسالونيك وتورينو والبندقية.
ومن خلال اتفاقياتها مع شركات الطيران الصينية والخطوط الجوية الميانمارية الدولية، سيتمكن ركاب فلاي دبي أيضاً من الوصول إلى أكثر من 90 وجهة في مختلف أنحاء الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا، بما في ذلك بكين وتشونغتشينغ وهانغتشو ومدينة هوشي منه وشنغهاي ويانغون.
وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، الثلاثاء: "منذ عام 2009، ظللنا ملتزمين بتعزيز الربط وتسهيل التدفق الحر للتجارة والسياحة، ولهذا السبب نحن سعداء بإضافة سبعة شركاء جدد في الخطوط الجوية".
ستوفر اتفاقياتنا الجديدة لمسافرينا مزيدًا من المرونة والخيارات عند تخطيط رحلاتهم، مما يتيح لهم الوصول إلى شبكات مسارات شركائنا عبر أسواق رئيسية في آسيا وأوروبا. وفي الوقت نفسه، سيتمكن المزيد من المسافرين من الوصول إلى دبي كوجهة رائدة للسياحة والأعمال، مما يعزز مكانتها كمركز دولي للطيران.
وأضاف الباكر: "نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن طائراتنا من مختلف الوجهات، حيث يمكنهم اكتشاف وجهاتنا المثيرة والاستمتاع بتجربة سفر مريحة، سواء اختاروا السفر في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية".