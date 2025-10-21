120 وجهة جديدة لـ"فلاي دبي"عبر7 اتفاقيات

ستوفر اتفاقياتنا الجديدة لمسافرينا مزيدًا من المرونة والخيارات عند تخطيط رحلاتهم، مما يتيح لهم الوصول إلى شبكات مسارات شركائنا عبر أسواق رئيسية في آسيا وأوروبا. وفي الوقت نفسه، سيتمكن المزيد من المسافرين من الوصول إلى دبي كوجهة رائدة للسياحة والأعمال، مما يعزز مكانتها كمركز دولي للطيران.