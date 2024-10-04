120 منتسباً جديداً لدبلوم رعاية الطفولة في الإمارات

وعلى مدار 18 شهراً، سيشارك الطلاب في التعليم النظري والتدريب العملي. ويتكون البرنامج من 12 شهراَ من التعلم في الفصول الدراسية، تليها 6 أشهر من الخبرة العملية في أماكن مختلفة، مثل دور رعاية المسنين والملاجئ والمؤسسات التعليمية.

وأشار حمزة عبد السلام كاظم، رئيس فريق الاستراتيجية والشراكة في الأكاديمية، إلى أن "حوالي 55-60 في المائة من البرنامج نظري، بينما تركز النسبة المتبقية 40-45 في المائة على الخبرة العملية. يحتاج الطلاب إلى التفاعل بشكل مباشر مع الأطفال والأسر، حيث يعزز هذا التعرض للعالم الحقيقي تعلمهم ويجهزهم للتحديات المستقبلية".