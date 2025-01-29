120 طالباً من 26 جنسية يتخرجون من برنامج "سامسونج" للابتكار

ويُعد البرنامج الهجين الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر مفتوحاً للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، ويأخذ في الاعتبار أولئك الذين لديهم فهم أساسي للإحصاءات واللغة الموجهة للكائنات والنحو.

يستهدف البرنامج الهجين الذي يمتد لثلاثة أشهر المواطنين والمقيمين في الإمارات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عاماً، ويشترط أن يكون لديهم فهم أساسي للإحصائيات، ولغة البرمجة بالكائنات والنحو البرمجي.