120 طالباً من 26 جنسية يتخرجون من برنامج "سامسونج" للابتكار
أعلن المتحدث باسم شركة "سامسونج" الخليج للإلكترونيات أن أكثر من مئة طالب تخرجوا من "برنامج سامسونج للابتكار 2024"، وهو العدد الأكبر حتى الآن.
بالشراكة مع البرنامج الوطني للمبرمجين التابع لوزارة الذكاء الاصطناعي، تم تخريج 120 طالباً من الدورة.
ويُعد البرنامج الهجين الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر مفتوحاً للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، ويأخذ في الاعتبار أولئك الذين لديهم فهم أساسي للإحصاءات واللغة الموجهة للكائنات والنحو.
يستهدف البرنامج الهجين الذي يمتد لثلاثة أشهر المواطنين والمقيمين في الإمارات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عاماً، ويشترط أن يكون لديهم فهم أساسي للإحصائيات، ولغة البرمجة بالكائنات والنحو البرمجي.
وقال "شافي علم"، مدير إدارة الأعمال المباشرة للمستهلك والتسويق المؤسسي في شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات، إن البرنامج يمكن أن يستفيد منه أي شخص من أي مجال، وأن الغرض الرئيسي منه هو "مساعدتهم في العثور على وظيفة أفضل".
وأضاف أن دفعة هذا العام من الطلاب كانت الأكبر من حيث العدد والتنوع أيضاً، حيث تضم طلاباً من 26 جنسية. وأضاف علم: "نتعلم الكثير من الطلاب ونحصل على أفكار حول كيفية تعزيز هذا البرنامج".
البرنامج موجه للشباب الجامعيين الذين لديهم اهتمام بالبرمجة والذكاء الاصطناعي، بغض النظر عن تخصصاتهم الأكاديمية، فليس من الضروري أن يكون لديهم شهادة في علوم الكمبيوتر أو المجالات المشابهة. وأضاف علم أن البرنامج مفتوح للجميع لأن "الذكاء الاصطناعي موضوع يجذب الناس من مختلف المجالات والتخصصات. هنا يكمن جمال هذا البرنامج."
ضمن هذه الدفعة من الخريجين، حصل ثلاثة طلاب على جائزة أفضل طالب تقديراً لإنجازاتهم العالية. وقال أحد هؤلاء الطلاب، أبيناف كامبالور كوتايلي، إنه فوجئ عندما تم مناداة اسمه لاستلام "جائزة أفضل طالب لعام 2024". وأضاف: "كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي أن أحصل على هذه الجائزة وأود أن أشكر سامسونج على هذه التجربة والدورة الرائعة."
ولكي يتمكن الطلاب من فهم الدورة بشكل جيد، يبدأ البرنامج بمواد الرياضيات والجبر الأساسية ثم ينتقل إلى مواضيع متقدمة أكثر مثل التعلم الآلي والتعلم العميق. وفي مشروعه النهائي، قام كوتايلي بتطوير نظام للتعرف على المشاعر باستخدام نظام التعرف على الوجه، والذي قال إنه كان "تجربة تعليمية رائعة" بالنسبة له.
تمثل هذه النسخة الثالثة من برنامج الابتكار من سامسونج، والتي شهدت أكبر عدد من الخريجين حتى الآن. الإمارات هي الدولة الوحيدة في منطقة الخليج التي تعاونت مع سامسونج لاستضافة هذا البرنامج كجزء من استراتيجيتها في الذكاء الاصطناعي، بهدف أن تصبح رائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031. في يونيو 2024، وقع مكتب الذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم مع سامسونج الخليج للإلكترونيات لدعم تبني وتطوير الذكاء الاصطناعي في الدولة.