120 رافعة و22 فريق إنقاذ في دبي جاهزة لمواجهة الطقس غير المستقر

أوضحت شرطة دبي أن هذه الإجراءات تشمل 13 نقطة إنقاذ برية، بما في ذلك حتا، وتسع نقاط إنقاذ بحرية على امتداد ساحل الإمارة، لضمان الاستجابة السريعة لحوادث مرتبطة بالأمطار الغزيرة أو الفيضانات أو الرياح القوية.