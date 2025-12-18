120 رافعة و22 فريق إنقاذ في دبي جاهزة لمواجهة الطقس غير المستقر

تم نشر 120 رافعة، إلى جانب 22 فريق إنقاذ بري وبحري، في أنحاء دبي، حيث يعزز الجهات المسؤولة الاستعدادات الطارئة استعداداً للظروف الجوية غير المستقرة.
أوضحت شرطة دبي أن هذه الإجراءات تشمل 13 نقطة إنقاذ برية، بما في ذلك حتا، وتسع نقاط إنقاذ بحرية على امتداد ساحل الإمارة، لضمان الاستجابة السريعة لحوادث مرتبطة بالأمطار الغزيرة أو الفيضانات أو الرياح القوية.
قال العقيد خالد الحمادي، مدير إدارة البحث والإنقاذ في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، إن الرافعات تم توفيرها بالتعاون مع مزادات الإمارات لدعم عمليات الطوارئ التي قد تتطلب رفع أثقال ثقيلة، مثل استرداد المركبات أو الحوادث المتعلقة بالبنية التحتية.
وأضاف أن فرق الإنقاذ البرية مجهزة بمركبات 4x4 متخصصة، وشاحنات إنقاذ، وأدوات متقدمة، بما في ذلك معدات الرفع الهيدروليكية، والقواطع والمناشير، للتعامل مع حالات الطوارئ المعقدة خلال الطقس السيئ.
تعمل فرق الإنقاذ البحرية على مدار الساعة وتقوم بدوريات في المناطق الساحلية والوديان. وتدعم هذه الفرق قوارب الإنقاذ، والدراجات المائية، ومنقذين مدربين، وغواصين محترفين للتعامل مع مجموعة واسعة من حالات الطوارئ البحرية.
دُعي السكان إلى اتباع التعليمات الرسمية للسلامة وتحديثات الطقس، والاتصال على 999 في حالة الطوارئ، مع تقديم تفاصيل واضحة ودقيقة عن الموقع لمساعدة فرق الاستجابة على الوصول إلى الحوادث بسرعة.