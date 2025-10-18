120 درهماً رسوم مواقف السيارات المميزة بالقرية العالمية

يمكن الآن لزوار القرية العالمية في دبي الاستفادة من مواقف سيارات ذكية وسهلة الاستخدام مع سالك وباركونيك. يقدمان تجربة ركن سيارات ذكية وسلسة في منطقتين، بدون تذاكر، مع إمكانية الدفع تلقائيًا عبر محفظة سالك الإلكترونية.
مواقف السيارات مجانية في مدينة الملاهي الشهيرة، باستثناء منطقتين: بريميوم وP6. سعر موقف بريميوم هو 120 درهمًا إماراتيًا، وP6 هو 75 درهمًا إماراتيًا.
افتتحت القرية العالمية أبوابها لموسمها الثلاثين في 15 أكتوبر، مستقطبةً آلاف الزوار الذين توافدوا لمشاهدة هذا الحدث الباهر. تُعد القرية العالمية من أشهر الوجهات السياحية في دبي، وتستقبل العديد من الزوار يوميًا. ولتجربة سلسة، يُمكن للزوار التحقق من توفر مواقف السيارات مسبقًا عبر تطبيق القرية العالمية.
يُمكن للضيوف ركن سياراتهم مجانًا في ست مناطق مخصصة لوقوف السيارات في الحديقة. وفي عطلات نهاية الأسبوع، تُضاف خمس مناطق أخرى بناءً على متطلبات مواقف السيارات.
يمكنك رؤية نسبة مواقف السيارات المتاحة على تطبيق Global Village للجوال، والذي سيوجهك أيضًا إلى منطقة مواقف السيارات المتاحة المفضلة لديك.
مع خدمات مواقف السيارات المميزة وكبار الشخصيات، يمكنكم اختيار مواقف السيارات الأقرب إلى المدخلين الرئيسيين للقرية العالمية (بوابة الثقافة وبوابة العالم). يُخصص موقف خاص لضيوفنا المميزين وكبار الشخصيات.