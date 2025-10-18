120 درهماً رسوم مواقف السيارات المميزة بالقرية العالمية

افتتحت القرية العالمية أبوابها لموسمها الثلاثين في 15 أكتوبر، مستقطبةً آلاف الزوار الذين توافدوا لمشاهدة هذا الحدث الباهر. تُعد القرية العالمية من أشهر الوجهات السياحية في دبي، وتستقبل العديد من الزوار يوميًا. ولتجربة سلسة، يُمكن للزوار التحقق من توفر مواقف السيارات مسبقًا عبر تطبيق القرية العالمية.