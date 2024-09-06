1.2 مليون درهم دعماً للمتعثرين في الإيجارات بدبي

من جانبه، قال عبد الله الأنصاري: "سنواصل التركيز على تعزيز العمل الإنساني والتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص لدعم جهود القيادة الرائدة في غرس هذه الثقافة في المجتمع. نحن واثقون تماماً من أن هذه المساعدة الإنسانية ستساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف لجنة يد الخير."