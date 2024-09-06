1.2 مليون درهم دعماً للمتعثرين في الإيجارات بدبي
تلقى مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تبرعاً بقيمة 1.2 مليون درهم، والذي سيتم استخدامه "لتقديم المساعدة لأولئك الذين يواجهون صعوبات مالية في المنازعات الإيجارية"، كما أعلن المركز يوم الخميس.
وجاء هذا التبرع من عبد الله أحمد الأنصاري لصالح لجنة "يد الخير" في مركز فض المنازعات الإيجارية لدعم الحالات الإنسانية المتأثرة بالقضايا الإيجارية والأحكام القضائية الصادرة عن المركز.
وأوضح المركز أن العائلة التي تستحق المساعدة "سيتم مراجعتها بعناية لفهم ظروفها وتقديم الدعم لها من خلال التنسيق مع المنظمات الاجتماعية."
وأضاف المركز أن "رجال الأعمال الخيريين غالباً ما يتواصلون مع المركز شخصياً للمساهمة في مساعدة هذه الحالات".
وقال القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية: "دعم الأكثر ضعفاً هو جزء من مهمتنا. فكما نتبع مبادئ النزاهة والعدالة في التعامل مع جميع النزاعات الإيجارية لتنظيم السوق العقاري، فإننا نسعى أيضاً لحل النزاعات الإيجارية لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك من يواجهون صعوبات مالية."
وأضاف: "هدفنا هو مساعدة أكبر عدد ممكن من الأفراد المحتاجين والمتضررين، وبالتالي تحقيق الاستقرار في العلاقات بين الملاك والمستأجرين وضمان استدامة البيئة العقارية في دبي"، مشيراً إلى أن مبادرة "يد الخير" تعزز روح التضامن والترابط الاجتماعي والتعاون بين أفراد المجتمع.
من جانبه، قال عبد الله الأنصاري: "سنواصل التركيز على تعزيز العمل الإنساني والتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص لدعم جهود القيادة الرائدة في غرس هذه الثقافة في المجتمع. نحن واثقون تماماً من أن هذه المساعدة الإنسانية ستساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف لجنة يد الخير."
يُذكر أن مركز تسوية المنازعات الإيجارية لديه الولاية القضائية الحصرية للنظر في جميع النزاعات الإيجارية التي تنشأ بين الملاك والمستأجرين للعقارات في دبي، بما في ذلك المناطق الحرة.