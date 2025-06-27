12 طن مخدرات و ضبط 13 ألف مشتبه به في الإمارات 2024

كشفت وزارة الداخلية، الخميس، عن ضبطها نحو 12340 كيلوجراماً من المواد المخدرة والأدوية النفسية خلال العام 2024.
وفي مقطع فيديو على موقع إنستغرام، قالت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إنها سجلت 9774 بلاغاً تتعلق بجرائم المخدرات في عام 2024، وألقت القبض على 13513 مشتبهاً بهم.
نُشر الفيديو في اليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها، والذي يُحتفل به سنوياً في 26 يونيو. ويؤكد شعار هذا العام "أسرة واعية... مجتمع آمن"، على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة التهديد الشامل للمخدرات.
تكثف دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها المحلية والدولية لمواجهة مخاطر المخدرات المتعددة على الفرد والمجتمع.
ويأتي هذا الالتزام انطلاقاً من استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على التوعية والوقاية والعلاج، إلى جانب التعزيز المستمر للقدرات الأمنية والاستخباراتية لمواجهة التحديات المتطورة التي تفرضها جرائم المخدرات العابرة للحدود.
قالت أمل الزيودي، رئيسة قسم الإحصاء والدراسات في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، إن جهوداً استثنائية في مكافحة المخدرات ستُبذل خلال عام 2024، ما سيؤدي إلى نتائج ملموسة في حماية المجتمع وتعزيز الأمن.
كما سلّط الزيودي الضوء على النهج الاستباقي لدولة الإمارات في التعاون الدولي لمكافحة المخدرات. فمن خلال التنسيق والتعاون مع أكثر من 24 دولة حول العالم، تم ضبط 3,383 كيلوغراماً إضافية من المواد المخدرة خارج الدولة، مما يُبرز الدور العالمي لدولة الإمارات في مكافحة هذه التجارة غير المشروعة.
انطلقت فعاليات "منتدى الوقاية من المخدرات" في 19 يونيو/حزيران الجاري في أبوظبي، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس مكافحة المخدرات، في خطوة مهمة لتعزيز التدابير الوقائية.
المنتدى تحت عنوان "أسرة واعية.. مجتمع آمن" تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع مجلس مكافحة المخدرات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
يُقام الحدث في جاليريا مول بجزيرة المارية بأبوظبي، من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً، ويستمر حتى 29 يونيو. ويُعدّ هذا المنتدى جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية وزارة الداخلية المتكاملة لمكافحة المخدرات، والتي تُعطي الأولوية للوقاية والتوعية كخط دفاع أول من خلال إشراك جميع شرائح المجتمع في الجهود الوقائية.
ويستهدف المنتدى مجموعة واسعة من فئات المجتمع، بما في ذلك المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاماً، والآباء، والمتخصصين في الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، وموظفي الوكالات الحكومية والمؤسسات التعليمية، وقادة المجتمع، وشخصيات وسائل التواصل الاجتماعي المؤثرة.
ويتضمن المنتدى سلسلة من الفعاليات التفاعلية والبرامج المبتكرة، بما في ذلك مجلس الوقاية من المخدرات، ومجلس القادة المستقبليين، وجلسات الإرشاد النفسي والاجتماعي، وحلقات نقاش، وبودكاست للوقاية، وأساليب مبتكرة مثل الوقاية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتجارب الواقع الافتراضي، إلى جانب أنشطة الرماية الإلكترونية.
تقدم وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية خدمة "المكافح" لتوعية أفراد المجتمع من أضرار تعاطي المخدرات.
تهدف هذه الخدمة إلى رفع مستوى الوعي العام بمخاطر المخدرات، وتقديم العون لمن وقعوا ضحايا لعصابات المخدرات. كما تُمكّن الأهل من الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات والإدمان داخل الأسرة، وتشجع الأسر وأفراد المجتمع على التعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية عبر الاتصال بالرقم المجاني 80044.
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