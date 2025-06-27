12 طن مخدرات و ضبط 13 ألف مشتبه به في الإمارات 2024

يُقام الحدث في جاليريا مول بجزيرة المارية بأبوظبي، من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً، ويستمر حتى 29 يونيو. ويُعدّ هذا المنتدى جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية وزارة الداخلية المتكاملة لمكافحة المخدرات، والتي تُعطي الأولوية للوقاية والتوعية كخط دفاع أول من خلال إشراك جميع شرائح المجتمع في الجهود الوقائية.