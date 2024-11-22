12 ألف مخالفة على مركبات تسببت بالضوضاء بدبي
أفادت السلطات يوم الجمعة أن شرطة دبي فرضت غرامات على أكثر من 12 ألف مالك مركبة منذ بداية يناير من هذا العام بسبب إجراء تعديلات غير مرخصة على السيارات أدت إلى إحداث ضوضاء وإزعاج مفرط.
وتضمنت المخالفات إجراء تغييرات كبيرة على محرك المركبة أو هيكلها دون الحصول على تصريح.
,وصل إجمالي المخالفات التي تم تحريرها ضد سائقي المركبات المعدلة التي تُصدر أصواتاً مزعجة إلى 5523 مخالفة، في حين تم تحرير 6496 مخالفة ضد سائقي المركبات الذين أجروا تعديلات غير مصرح بها على محركات سياراتهم. ويتعين على المخالفين دفع رسوم تصل إلى 10 آلاف درهم لاستعادة مركباتهم المحجوزة.
,حذر مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، من «تجهيز المركبات بتقنيات تزيد من سرعة المحرك، لأنها تسبب الضوضاء وتشكل خطراً على السكان في المناطق السكنية».
كما انتقد "السائقين المتهورين والمستهترين"، مشيرا إلى أن القانون يعاقب "أولئك الذين يقودون المركبات بطرق تعرض حياتهم أو حياة الآخرين للخطر".
وقال اللواء المزروعي إن إثارة الضوضاء أو الإزعاج أثناء القيادة من بين المخالفات التي يعاقب عليها بالحجز الإداري في دبي.
ودعت السلطات الجمهور إلى الإبلاغ عن أي سلوكيات سلبية وخطيرة من خلال خدمة "عين الشرطة" أو "كلنا شرطة" المتوفرة عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو من خلال الاتصال على الرقم 901.