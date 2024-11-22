12 ألف مخالفة على مركبات تسببت بالضوضاء بدبي

أفادت السلطات يوم الجمعة أن شرطة دبي فرضت غرامات على أكثر من 12 ألف مالك مركبة منذ بداية يناير من هذا العام بسبب إجراء تعديلات غير مرخصة على السيارات أدت إلى إحداث ضوضاء وإزعاج مفرط.

وتضمنت المخالفات إجراء تغييرات كبيرة على محرك المركبة أو هيكلها دون الحصول على تصريح.