118.600 درهم غرامة آسيوية سرقت شريحة هاتف

قضت محكمة أبوظبي للدعاوى المدنية والأسرية والإدارية بإلزام امرأة آسيوية بدفع تعويض لرجل بقيمة 118.600 درهم، وذلك لقيامها بسرقة شريحة هاتف كان يمتلكها بعد تركها عملها وإجراء مكالمات تراكمت عليها رسوم تعادل المبلغ المحكوم به، حسبما ذكرت صحيفة عربية اليوم الخميس.

ووجدت المحكمة أن المدعى عليها مسؤولة جنائياً عن سرقة هاتف الرجل واستخدام بطاقة SIM الخاصة به دون علمه لمدة تصل إلى أربع سنوات، مما أدى إلى رسوم يبلغ مجموعها 118.600 درهم بعد أن تركت وظيفته.