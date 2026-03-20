118 متسولاً في قبضة شرطة أبوظبي خلال شهر رمضان

أعلنت شرطة أبوظبي، الجمعة (20 مارس)، عن إلقاء القبض على 118 متسولاً خلال شهر رمضان المبارك.
أكدت السلطات أن بعض المتسولين يستخدمون أساليب احتيالية وقصصاً مضللة لطلب المال، وهو أمر غير قانوني ويعاقب عليه القانون.
تشكل الحملات المكثفة جزءاً من الإجراءات الاستباقية لمنع مثل هذا الاستغلال لتعاطف المجتمع’، خاصة خلال شهر رمضان.
حثت شرطة أبوظبي السكان على عدم تقديم مساعدة مباشرة للمتسولين، حيث أن ذلك قد يشجع هذه السلوكيات عن غير قصد. وبدلاً من ذلك، يُشجع الجمهور على توجيه التبرعات الخيرية والزكاة من خلال المنظمات الرسمية والمعتمدة لضمان وصول المساعدة إلى من يحتاجونها حقاً.
يُنصح أفراد المجتمع أيضاً بالإبلاغ عن أي حوادث تسول عبر القنوات الرسمية مثل الاتصال بالرقم 999، لدعم السلطات الأمنية في مهمتها للحد من التسول غير القانوني وتعزيز السلامة العامة للمجتمع.
الحملة لا تقتصر على أبوظبي. في وقت سابق من هذا الشهر، ألقت شرطة دبي القبض على 37 متسولاً خلال الأسبوع الثاني من رمضان، كجزء من حملة الإمارة’ مجتمع واعي بلا تسول. تهدف المبادرة إلى رفع الوعي العام وحماية سمعة دبي كمدينة آمنة ومتحضرة.
قال العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة الأفراد المشبوهين والظواهر الإجرامية، إن الحملة نجحت في الحد من التسول على مر السنين. “بفضل الإجراءات القانونية الصارمة ضد من يتم القبض عليهم وهم يتسولون، تسببت الحملة في انخفاض سنوي مطرد في حالات التسول، حيث تم القبض على 37 متسولاً من جنسيات مختلفة في الأسبوع الثاني من رمضان،” على حد قوله.
في غضون ذلك، ألقت شرطة الشارقة القبض على 95 متسولاً وبائعاً متجولاً منذ بداية رمضان ضمن حملتها “التسول جريمة والعطاء مسؤولية”، التي أطلقت بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني. وتسلط المبادرة الضوء على مخاطر التسول وتأثيره السلبي على سلامة المجتمع والنظام الاجتماعي.
كما ألقت شرطة رأس الخيمة القبض على 19 متسولاً في الأيام القليلة الأولى من رمضان، من بينهم رجل عُثر بحوزته على 11 ألف درهم، حسبما أعلنت السلطة في 27 فبراير. وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، قالت شرطة رأس الخيمة إن الاعتقالات تأتي ضمن حملتها المستمرة لمكافحة التسول وتقديم المساعدة لمن يستحقونها حقاً.
التسول جريمة في الإمارات العربية المتحدة يعاقب عليها بغرامة قدرها 5000 درهم وسجن لمدة ثلاثة أشهر.
يواجه من يتم ضبطهم وهم يديرون عصابة من المتسولين أو يجندون أشخاصًا من خارج البلاد لطلب الصدقات عقوبة السجن لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 100,000 درهم. ويعاقب على جمع الأموال بدون تصريح بغرامات قدرها 500,000 درهم.