11600 علم إماراتي في دبي تجسد الآباء المؤسسين
تم تشكيل عرض جوي إبداعي للآباء المؤسسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم باستخدام 11600 علم، احتفالاً بمناسبة يوم العلم يوم الأحد.
تنطلق النسخة الحادية عشرة من فعالية حديقة الأعلام على شاطئ جميرا في أم سقيم 2 بدبي، بتنظيم من براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.
وتبلغ مساحة الحديقة 75 متراً طولاً و104 أمتار ارتفاعاً، وستستقبل السكان والسياح حتى 10 يناير 2025.
وقالت شيماء السويدي مديرة براند دبي إن تصميم الحديقة ورمزيتها الفريدة يعكسان عمق الولاء والانتماء الذي يشعر به شعب الإمارات لقيادته الرشيدة التي حولت الدولة إلى دولة رائدة على الساحة العالمية، كما ترمز حديقة الأعلام إلى وحدة الشعب الإماراتي وتمثل تعبيراً عن الفخر الوطني خلال الاحتفالات الوطنية.
وقال السويدي: "تحتفي حديقة العلم هذا العام برمزين وطنيين لعبا دوراً تاريخياً في مسيرة التنمية الشاملة التي شهدتها دولة الإمارات منذ تأسيسها قبل أكثر من خمسين عاماً، وتحتضن الحديقة شعار حملة زايد وراشد الذي يحتفي بذكرى الآباء المؤسسين".
وفي العام الماضي، كرّمت حديقة العلم القيادة الحكيمة لدبي لدورها المحوري في دفع عجلة التقدم في المدينة في مختلف المجالات.
وظهرت صور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام.
وتسعى حملة "زايد وراشد" التي أطلقتها براند دبي إلى الاحتفال بالمناسبات الوطنية الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتسليط الضوء على مجموعة نابضة بالحياة من الاحتفالات في جميع أنحاء الإمارة من يوم العلم إلى احتفالات عيد الاتحاد الثالث والخمسين في الثاني من ديسمبر.