11600 علم إماراتي في دبي تجسد الآباء المؤسسين

وقالت شيماء السويدي مديرة براند دبي إن تصميم الحديقة ورمزيتها الفريدة يعكسان عمق الولاء والانتماء الذي يشعر به شعب الإمارات لقيادته الرشيدة التي حولت الدولة إلى دولة رائدة على الساحة العالمية، كما ترمز حديقة الأعلام إلى وحدة الشعب الإماراتي وتمثل تعبيراً عن الفخر الوطني خلال الاحتفالات الوطنية.