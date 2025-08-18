115 طالباً من 8 آلاف: الإمارات تطلق أول دفعة جامعية في الذكاء الاصطناعي

من بين أكثر من 8000 طلب من جميع أنحاء العالم، حصل 115 طالباً فقط على مقعد في أول برنامج جامعي للذكاء الاصطناعي في الإمارات، وقصصهم تُظهر حقاً ما يلزم لتكون رائداً في مستقبل التكنولوجيا في الإمارات.

رحبت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بدفعتها الأولى لدرجة البكالوريوس هذا الفصل الدراسي بنسبة قبول بلغت خمسة في المائة. لطالما كان الذكاء الاصطناعي موضوعًا يُدرَّس على مستوى الماجستير أو الدكتوراه؛ ومع ذلك، فإن هذا البرنامج الجامعي الرائد هو الأول من نوعه في الإمارات، وهو متخصص في الذكاء الاصطناعي ويُدرّسه لطلابه من اليوم الأول.

وفي بيان، قال الأستاذ بالدوين، رئيس الجامعة: "يتم تشكيل وظائف الغد بواسطة الذكاء الاصطناعي اليوم، وعلينا أن نضمن تجهيز الأجيال القادمة بالأدوات والمهارات اللازمة للتكيف مع هذا التحول. طلابنا الموهوبون للغاية لا يتعلمون فقط عن الذكاء الاصطناعي، بل يتعلمون معه، ومن خلاله، وله. هذه قيمة استثنائية في جميع برامجنا، وخاصة لطلابنا الجامعيين، الذين سيدرسون للحصول على درجة البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي التي أعتقد أنها تضع معيارًا عالميًا جديدًا من حيث العمق التقني، والأهمية في العالم الحقيقي، وجاهزية الطلاب لوظائف الذكاء الاصطناعي الراقية."

قصص ملهمة من الدفعة الأولى

من بين الطلاب المقبولين الأختان التوأم الإماراتيتان آلاء وآية محمد السيد، اللتان سلكتا مسارين مختلفين تمامًا في رحلتهما إلى الذكاء الاصطناعي. آلاء، أصغر فائزة بجائزة ناصر بن حمد العالمية للشباب، قامت بالفعل ببناء أجهزة طبية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمرضى العصبيين وأدوات حكومية لمواجهة تحديات الاستدامة.

وقالت آلاء لـ"خليج تايمز": "بالنسبة لي، الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على الخوارزميات، بل يتعلق بالبشر. أشعر بمسؤولية كبيرة. نحن لا نمثل أنفسنا فقط، بل نُظهر أيضاً كيف يمكن للشباب الإماراتي أن يقود الابتكار عالمياً."

أما شقيقتها التوأم آية، فقد سلكت مسارًا إبداعيًا نحو التكنولوجيا. آية، وهي صحفية شابة فازت بعشرات الجوائز في الشعر والبرمجة والخطابة، ترى أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولاً في طريقة السرد القصصي.

وقالت آية لـ"خليج تايمز": "لطالما كنت أنا راوية القصص بينما كانت آلاء هي البانية. لكن الذكاء الاصطناعي منحني طريقة لدمج الإبداع مع التكنولوجيا. أريد أن أعمل في تقاطع الذكاء الاصطناعي والإعلام، وأن أتخيل أدوات تساعد أصحاب الهمم على الوصول إلى الثقافة، أو منصات تحافظ على تقاليدنا في السرد الشفوي."

يدرس التوأم إلى جانب طلاب مثل رائد الأعمال الروسي آرثر ليونتييف، الذي ترك شركته الناشئة الناجحة في موسكو لمتابعة التميز التقني في أبوظبي. بعد قيادته لمشاريع التحول الرقمي لسلاسل المطاعم، أدرك آرثر أنه بحاجة إلى خبرة أعمق في الذكاء الاصطناعي.

وقال آرثر لـ"خليج تايمز": "لقد أنشأت شركة ناشئة وتعلمت الكثير من عالم الأعمال. لكنني أدركت أنني بحاجة إلى عمق - إتقان تقني حقيقي. شعرت أن رؤية الإمارات هي المكان المثالي لتحدي نفسي."

ما فاجأه أكثر هو التنوع داخل القاعة الدراسية. وقال: "قد أجلس بجانب مبتكر إماراتي، وطالب من آسيا، وآخر من أفريقيا. مزيج وجهات النظر قوي، إنه مثل مختبر حي للأفكار."

يقدم البرنامج مسارين: الذكاء الاصطناعي للهندسة، والذكاء الاصطناعي للأعمال، حيث يكتسب الطلاب خبرة عملية في أحدث الأبحاث، بما في ذلك نماذج اللغة العربية.

سيبدأ طلاب الدفعة الحالية فصولهم الخريفية الأسبوع المقبل، وسيتم الإعلان عن فترة التقديم القادمة قريبًا.