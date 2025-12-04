115مركبة ودراجة نارية مخالفة في قبضة شرطة الشارقة خلال احتفالات العيد الوطني

كما صادرت شرطة دبي 49 مركبة و25 دراجة نارية، وأصدرت 3,153 مخالفة مرورية خلال احتفالات اليوم الوطني الرابع والخمسين لدولة الإمارات. نتجت هذه الانتهاكات عن القيادة الخطرة والمزعجة من قبل عدة سائقين. أوضحت شرطة دبي أن بعض السائقين يستغلون العطلات الوطنية أو الأحداث العامة للانخراط في القيادة المتهورة وغير المسؤولة، مما يعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق الآخرين للخطر.