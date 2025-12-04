115مركبة ودراجة نارية مخالفة في قبضة شرطة الشارقة خلال احتفالات العيد الوطني

صادرت شرطة الشارقة 106 مركبات وتسع دراجات نارية خلال احتفالات عيد الاتحاد الرابع والخمسين لارتكابهم مخالفات مرورية خطيرة تعرض مستخدمي الطريق للخطر، حسبما أعلنت السلطات يوم الخميس.
وفقًا للشرطة، شملت الانتهاكات إحداث ضوضاء مفرطة، إزعاج الآخرين، والقيادة بتهور وخطورة. كان بعض السائقين يقودون المركبات بدون رخصة سارية.
أكدت السلطات أن هذه الأفعال تشكل مخاطر كبيرة على السلامة العامة. وأكدت الشرطة أنها ستواصل تكثيف الدوريات ونقاط المراقبة في جميع أنحاء الإمارة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان سلامة الطرق خلال الفترات الاحتفالية.
اتخذت شرطة الفجيرة إجراءات صارمة، واعتقلت عدة أشخاص بسبب القيادة المتهورة وانتهاكات السلامة في الإمارة خلال عطلة عيد الاتحاد.
أحالت الشرطة 16 شابًا إلى النيابة العامة بسبب سلوكهم الخطير والمتهور خلال اليوم الوطني لدولة الإمارات. وأوضحت السلطات أن الأفراد لم يعرضوا حياتهم للخطر فحسب، بل عرضوا أيضًا سلامة الآخرين للخطر.
بين 28 نوفمبر و2 ديسمبر، كثفت السلطات المراقبة والأمن. كما صادرت السلطات 27 مركبة لانتهاكها قواعد المرور. سجلت الإمارة 270 حادثًا مروريًا خلال نفس الفترة، حيث تم تصنيف 269 منها كحوادث طفيفة وواحد أدى إلى إصابات.
كما صادرت شرطة دبي 49 مركبة و25 دراجة نارية، وأصدرت 3,153 مخالفة مرورية خلال احتفالات اليوم الوطني الرابع والخمسين لدولة الإمارات. نتجت هذه الانتهاكات عن القيادة الخطرة والمزعجة من قبل عدة سائقين. أوضحت شرطة دبي أن بعض السائقين يستغلون العطلات الوطنية أو الأحداث العامة للانخراط في القيادة المتهورة وغير المسؤولة، مما يعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق الآخرين للخطر.