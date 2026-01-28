114 فريقاً يتأهبون لانطلاق "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2026"

وأكد العميد عبيد بن يعروف رئيس لجنة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية خلال المؤتمر الصحفي أن التطور المستمر والنجاح التصاعدي الذي تشهده البطولة يأتي تجسيداً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وبمتابعة حثيثة من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي. وقال: كشفت الأرقام الأولية عن طفرة في حجم المشاركة الدولية لهذا العام، إذ سجل عبر الموقع الإلكتروني حتى الآن 114 فريقاً دولياً يمثلون 48 دولة، مع حضور متميز للعنصر النسائي بتمثيل يصل إلى 10 فرق نسائية مسجلة حتى الآن.