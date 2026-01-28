114 فريقاً يتأهبون لانطلاق "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2026"

أعلنت اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية (UAE SWAT Challenge) عن اكتمال الجاهزية التامة لانطلاق النسخة السابعة من البطولة، والتي ستُقام في المدينة التدريبية بالروية"، خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير المقبل. وتأتي هذه النسخة لترسخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في استضافة أضخم الفعاليات التخصصية، حيث حققت البطولة في نسختها السابقة إنجازاً تاريخياً بدخولها موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكبر تجمع لفرق الوحدات الخاصة والتكتيكية على مستوى العالم.
وأكد العميد عبيد بن يعروف رئيس لجنة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية خلال المؤتمر الصحفي أن التطور المستمر والنجاح التصاعدي الذي تشهده البطولة يأتي تجسيداً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وبمتابعة حثيثة من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي. وقال: كشفت الأرقام الأولية عن طفرة في حجم المشاركة الدولية لهذا العام، إذ سجل عبر الموقع الإلكتروني حتى الآن 114 فريقاً دولياً يمثلون 48 دولة، مع حضور متميز للعنصر النسائي بتمثيل يصل إلى 10 فرق نسائية مسجلة حتى الآن.
وفي إطار تعزيز الاستدامة المهنية وتوطين الخبرات، كشف الرائد جمال الزعابي، رئيس اللجنة الفنية لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية عن تعاون استراتيجي مع اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية لتأهيل كوادره الوطنية في مجال الرياضات الشرطية، بهدف إعداد حكام مواطنين قادرين على إدارة البطولات المحلية والدولية بكفاءة عالية، وأضاف لقد قطعت البطولة شوطاً كبيراً في تمكين المرأة في هذا المجال التخصصي، من خلال إشراك عناصر نسائية ضمن لجنة التحكيم الحالية وتأهيلهن لتولي أدوار قيادية في النسخ المستقبلية.
أما على الصعيد الفني، فقد رُفع عدد الحكام إلى 35 حكماً من الإمارات والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، مع تمديد فترة التدريب الميداني للفرق المشاركة لضمان الجاهزية القصوى.
واستعرض الملازم أول ياسر الزرعوني جدول التحديات الذي يضم 5 مسابقات رئيسية تنطلق من السبت إلى الأربعاء، "تحدي الهجوم"، و"العمليات التكتيكية"، و"إنقاذ ضابط"، و"البرج العالي"، و"اجتياز الموانع"،
وأضاف لقد استحدثت اللجنة قبل الانطلاقة الرسمية للبطولة بيوم واحد، "مسابقة الدراجات الهوائية وتحدي الموانع" كفعالية اختيارية ومنفصلة تُقام على مضمار الميدان.وخصصت لها جوائز مالية.
وخصص لهذه المسابقة جوائز تشجيعية تبلغ 5,000 دولار للمركز الأول، و3,000 دولار للمركز الثاني، و2,000 دولار للمركز الثالث، تضاف إلى إجمالي جوائز البطولة البالغة 260,000 دولار.
التفاعل المجتمعي
وفي جانب التفاعل المجتمعي، قال العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع تم إطلاق مبادرة "سوات كلوب" لمشاركة الجمهور وطلبة المدارس في التغطية الإعلامية للحدث، مدعومين بجهود أكثر من 300 متطوع. حيث تطمح النسخة السابعة لتجاوز الأرقام القياسية المحققة سابقاً، حيث يتوفر مركز إعلامي متخصص يدعم لغات عالمية تشمل الصينية والإنجليزية والعربية، لضمان استمرارية الزخم العالمي الذي حققته البطولة العام الماضي بوصولها إلى 18 مليون زائر لموقعها الإلكتروني وتغطيتها من قبل 520 صحيفة و70 قناة تلفزيونية حول العالم.