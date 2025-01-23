114 فريقاً من 48 دولة في تحدي الفرق التكتيكية بدبي

وأشار إلى أن المشاركة ارتفعت سنة بعد سنة، حيث تنافس 73 فريقاً في العام الماضي، و55 فريقاً في عام 2023، و34 فريقاً في عام 2022. وشهدت النسخة العالمية الافتتاحية في عام 2019 مشاركة 61 فريقاً.