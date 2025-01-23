114 فريقاً من 48 دولة في تحدي الفرق التكتيكية بدبي
من المقرر أن يتنافس 114 فريقاً تكتيكياً من 48 دولة للفوز بجوائز قيمتها 260 ألف دولار في النسخة السادسة من بطولة الإمارات للفرق التكتيكية الخاصّة التي تنطلق في الأول من فبراير في مدينة الروية للتدريب بدبي.
تمثل نسخة هذا العام محطة بارزة، حيث صرحت شرطة دبي خلال إحاطة إعلامية يوم الأربعاء: "نرحب بفرق من ثماني دول تشارك لأول مرة، إلى جانب خمس فرق نسائية وستة فرق من كليات وأكاديميات الشرطة تشارك لأول مرة."
وقال اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات: "أصبحت مسابقة التحدي التكتيكي (SWAT) في الإمارات لعام 2025 الحدث الأكبر من نوعه، حيث يستقطب وحدات تكتيكية من آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكيتين."
وأشار إلى أن المشاركة ارتفعت سنة بعد سنة، حيث تنافس 73 فريقاً في العام الماضي، و55 فريقاً في عام 2023، و34 فريقاً في عام 2022. وشهدت النسخة العالمية الافتتاحية في عام 2019 مشاركة 61 فريقاً.
جاهز للعمل
ستتنافس الفرق لإظهار مهاراتها واستراتيجياتها وقدرتها على التحمل أثناء العمليات التكتيكية. سيكون هناك خمسة أحداث، بما في ذلك التحدي التكتيكي، وتحدي الهجوم، ومسابقة إنقاذ الضباط، وتحدي البرج، وتحدي مسار العوائق.
سيتم منح النقاط يومياً، وسيتم تكريم الفرق الثلاثة الأولى كلّ مساء. وسيتم تكريم الأبطال الإجماليين الذين حصلوا على أعلى الدرجات التراكمية في المباراة النهائية.
وقال العميد عبيد مبارك الكتبي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: "لقد حشدنا كافة الموارد لضمان أن يعكس التحدي سمعة دبي المتميزة في استضافة الأحداث الرياضية والشرطية الدولية. وقد بدأت الفرق المشاركة بالفعل في الاستعدادات قبل الحدث في مدينة الروية للتدريب".