114 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص

أعلن مجلس "تنافسية الكوادر الإماراتية"، اليوم الأربعاء، أن عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في شركات القطاع الخاص في مختلف أنحاء الإمارات، بما في ذلك البنوك، قد تجاوز 114 ألف مواطن، حيث تم توظيف أكثر من 81 ألفاً منهم بعد إطلاق برنامج "نافس" قبل ثلاث سنوات.