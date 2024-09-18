114 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص
أعلن مجلس "تنافسية الكوادر الإماراتية"، اليوم الأربعاء، أن عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في شركات القطاع الخاص في مختلف أنحاء الإمارات، بما في ذلك البنوك، قد تجاوز 114 ألف مواطن، حيث تم توظيف أكثر من 81 ألفاً منهم بعد إطلاق برنامج "نافس" قبل ثلاث سنوات.
تم إطلاق برنامج "نافس" في سبتمبر 2021، الذي يقدم مجموعة متنوعة من برامج الدعم المالي، مثل برامج دعم رواتب الإماراتيين ونهاية الخدمة وعلاوة الأطفال وإعانة البطالة. كما يشمل البرنامج تدريبات متخصصة للإماراتيين، بما في ذلك برامج المواهب والتدريب المهني والاستشارات المهنية.
وأشار المجلس إلى أن قطاع الرعاية الصحية قد استقطب عدداً كبيراً من الإماراتيين بفضل برنامج عقود عمل مواطنين دارسين (برنامج التدريب المهني) الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين، والذي يضمن فرص عمل مناسبة للمواطنين أثناء متابعتهم دراستهم.
بالإضافة إلى ذلك، يسهم برنامج الإبداع، بالتعاون مع وزارة الثقافة، في إعداد المواهب الوطنية في الصناعة الإبداعية.
واعتباراً من الربع الثاني من عام 2024، يعمل الإماراتيون في 21 ألف شركة خاصة في جميع أنحاء الدولة.
وأكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس "تنافسية الكوادر الإماراتية"، أن برنامج "نافس" يدفع "التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال خبرات وقوة العمل الإماراتية المتميزة، التي تتناسب مهاراتها مع مجموعة متنوعة من الأدوار المهنية."
وأضاف معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاستشارية لمجلس "تنافسية الكوادر الإماراتية" أن البرنامج قد ساهم بشكل كبير في جهود التوطين، محققاً إنجازات غير مسبوقة في عدد المواطنين الإماراتيين الذين انضموا إلى القطاع الخاص.
وأضاف معاليه: "وزارة الموارد البشرية والتوطين ملتزمة بصقل السياسات والآليات التشغيلية التي تعزز جاذبية القطاع الخاص، وتحفز نموه، وتدفع جهود التوطين في هذا القطاع الحيوي الذي يُعد أساس اقتصادنا الوطني. ويعمل برنامج "نافس" كجسر يربط بين المواهب الوطنية وأصحاب العمل."
كما يوفر البرنامج جميع المعلومات الأساسية والخطوات اللازمة للإماراتيين للعثور على الفرص الوظيفية المتاحة واختيار الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.