111 مليون زائر وسحر التسوق.. دبي رابع وجهة مفضلة لسياح العالم

تزايدت جاذبية دبي’ بين السياح العالميين في عام 2026، حيث ارتفعت من المركز الخامس إلى الرابع، بفضل مجموعة متنوعة من خيارات التسوق وتناول الطعام الجديدة التي أضيفت في جميع أنحاء المدينة، وفقًا لمؤشر المدن العالمية القوية (GPCI) 2025 السنوي الصادر حديثًا.
تشتهر الإمارة عالميًا بخيارات التسوق، وهي موطن لأكبر مراكز التسوق في العالم’، بما في ذلك دبي مول ووجهات بارزة مثل مول الإمارات، وسوق الذهب، وابن بطوطة مول، ودرجون مارت، وغيرها.
في النصف الأول من عام 2025، استقبلت دبي أكثر من 9.88 مليون زائر — بزيادة قدرها ستة بالمائة. يستقبل دبي مول وحده ملايين الزوار كل عام، حيث وصل إلى 111 مليون زائر في عام 2024.
عالميًا، تم وضع دبي متقدمة على نيويورك، مدريد، موسكو، إسطنبول، بانكوك، أمستردام، فيينا، سيدني، هونغ كونغ، كوبنهاغن وغيرها. احتفظت لندن وطوكيو وباريس بالمراكز الثلاثة الأولى في المؤشر.
على الرغم من أن لندن شهدت انخفاضًا طفيفًا في المؤشر الفرعي لمناطق الجذب السياحي والحياة الليلية، إلا أنها لا تزال تُنظر إليها بشكل إيجابي للسياح، مع نقاط قوة في عدد الملاعب والمتاحف.
صادر عن مؤسسة موري التذكارية، احتلت دبي، بشكل عام، المركز التاسع، متقدمة على برلين، كوبنهاغن، بكين، ملبورن، مدريد، سيدني، فيينا، ستوكهولم، أوساكا، فرانكفورت، زيورخ، هونغ كونغ، تورونتو، وعشرات المدن الكبرى الأخرى.
يصنف المؤشر المدن الكبرى في العالم وفقًا لـ “جاذبيتها”، أو قوتها الشاملة لجذب الناس ورأس المال والمؤسسات من جميع أنحاء العالم. ويتم ذلك من خلال قياس ست وظائف — الاقتصاد، البحث والتطوير، التفاعل الثقافي، قابلية العيش، البيئة، وإمكانية الوصول.
عالميًا، تصدرت لندن المؤشر، تلتها طوكيو، نيويورك، باريس، سنغافورة، سيول، أمستردام، شنغهاي، دبي وبرلين.
في قائمة تضم 48 مدينة، احتلت جوهانسبرغ، مومباي، القاهرة، جاكرتا، مكسيكو سيتي، بوينس آيرس، تل أبيب، ساو باولو، فوكوكا وواشنطن العاصمة المراتب الأخيرة.
الخيار الأفضل لرواد الأعمال والموظفين
عند التقييم بناءً على العوامل التي يوليها قادة الأعمال الأولوية في قرارات اختيار مواقع الشركات، تحتل دبي المرتبة الرابعة عالمياً.
“واصلت دبي تحسين درجاتها في مجموعة متنوعة من خيارات أماكن العمل وعدد الشركات الناشئة، مرتفعة من المركز التاسع العام الماضي إلى الرابع هذا العام،” حسبما ذكرت.
بناءً على تقييم المدن من منظور العمال ذوي المهارات العالية الذين ينشطون على الساحة العالمية بغض النظر عن الحدود أو الجنسية، تحتل دبي المرتبة السابعة في مؤشر GPCI.
في الأداء الاقتصادي، قفزت دبي من المركز 42 إلى المركز العاشر في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يسلط الضوء على التنويع الاقتصادي الإقليمي المستمر. وقد دخلت قائمة أفضل 10 مدن للمرة الأولى.
ومن المثير للاهتمام أن دبي أعلنت يوم السبت عن معدل نمو قوي جداً للناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.3 بالمائة في الربع الثالث من عام 2025، ليصل إلى 113.8 مليار درهم. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة رائعة بلغت 4.7 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ليصل إلى 355 مليار درهم.
احتلت الإمارة مرتبة أعلى في سهولة الوصول، ومناطق الجذب السياحي، والتفاعل الثقافي، مما وضعها في المركز الخامس.
لقد عزز النمو القوي لشركة طيران الإمارات، الناقلة الرئيسية لدبي، وشركتها الأصغر، فلاي دبي، إمكانية الوصول بشكل استثنائي، مما يوفر اتصالاً عبر العالم. ولذلك، تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في قائمة المدن التي لديها رحلات دولية مباشرة.
دبي: بناء طريق بديل بطول 8 كيلومترات لمعسكرات العوير لمركبات السياح نسبة السياح إلى المقيمين في دبي's تتجاوز باريس ولندن مع ازدهار السفر