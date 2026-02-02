111 مليون زائر وسحر التسوق.. دبي رابع وجهة مفضلة لسياح العالم

تزايدت جاذبية دبي’ بين السياح العالميين في عام 2026، حيث ارتفعت من المركز الخامس إلى الرابع، بفضل مجموعة متنوعة من خيارات التسوق وتناول الطعام الجديدة التي أضيفت في جميع أنحاء المدينة، وفقًا لمؤشر المدن العالمية القوية (GPCI) 2025 السنوي الصادر حديثًا.

تشتهر الإمارة عالميًا بخيارات التسوق، وهي موطن لأكبر مراكز التسوق في العالم’، بما في ذلك دبي مول ووجهات بارزة مثل مول الإمارات، وسوق الذهب، وابن بطوطة مول، ودرجون مارت، وغيرها.

في النصف الأول من عام 2025، استقبلت دبي أكثر من 9.88 مليون زائر — بزيادة قدرها ستة بالمائة. يستقبل دبي مول وحده ملايين الزوار كل عام، حيث وصل إلى 111 مليون زائر في عام 2024.