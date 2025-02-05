110 عملات وقطع أثرية نادرة في الشارقة تُعرض في روما
تم نقل أكثر من 100 قطعة أثرية نادرة تم استخراجها من المواقع الأثرية الثمينة في الشارقة إلى روما - لتعرض في أول معرض عربي في منتزه الكولوسيوم الأثري.
واستعرض الحدث الكنوز التي تم اكتشافها في المراكز التجارية القديمة في الإمارة، بما في ذلك مليحة ودبا الحصن. ومن بين هذه العناصر قوارير زجاجية رومانية، وتمثال برونزي لفينوس، وعملات معدنية من الإمبراطوريتين الرومانية واليونانية.
ويحتفل المعرض، الذي تنظمه هيئة الشارقة للآثار، بالروابط التاريخية والثقافية التي تمتد لآلاف السنين بين الحضارات القديمة في الخليج العربي وروما. ويستمر المعرض حتى الرابع من مايو في مبنى كوريا جوليا التاريخي داخل الكولوسيوم.
وافتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، سفيرة ملف ترشيح موقع فايا باليولاندسكيب للتراث العالمي، ورئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، المعرض الذي حمل عنوان "من الشارقة إلى روما عبر طريق التوابل".
تسلط القطع الأثرية المعروضة الضوء على الدور المركزي الذي لعبته الشارقة في شبكات التجارة المزدهرة بين الشرق والغرب منذ آلاف السنين، وتقدم لمحة عن التبادلات الثقافية والاقتصادية التي شكلت العالم القديم.
وقال عيسى يوسف، المدير العام لهيئة الشارقة للآثار: "أثبتت الاكتشافات الأثرية أن موانئ الشارقة ومراكزها التجارية لم تكن مجرد نقاط عبور، بل كانت مراكز اقتصادية مزدهرة سهلت تدفق البضائع الرومانية إلى شبه الجزيرة العربية".
"تسمح لنا هذه المعارض وجهود البحث المستمرة بإعادة تصور المناظر الطبيعية التجارية والثقافية للمدن القديمة في منطقتنا، وإلقاء الضوء على كيفية تشكيل هذه الروابط لتاريخنا المشترك."
دور الشارقة في شبكة التجارة العالمية القديمة
ويقدم المعرض منظورًا فريدًا حول دور الشارقة في شبكات التجارة العالمية القديمة.
وكانت الموانئ الرئيسية مثل ميناء دبا بمثابة مراكز استراتيجية لتبادل البضائع الرومانية، التي كانت مطلوبة بشدة من قبل المجتمعات المحلية.
ولم تكن هذه المراكز التجارية الصاخبة مراكز لتدفق السلع فحسب، بل كانت أيضاً مراكز للتبادل المعرفي والثقافي. وقد ساهم هذا التفاعل الديناميكي بشكل كبير في إنشاء طرق التجارة العالمية المبكرة، وتعزيز التكامل الاقتصادي والثقافي بين الحضارات.
مركز اقتصادي مزدهر في قلب الصحراء
كشفت الحفريات الأثرية في مليحة عن عملات رومانية ويونانية كانت تُتداول جنبًا إلى جنب مع العملات المحلية التي تحمل تصميمات مستوحاة من العملات الأجنبية. ويؤكد هذا التقارب بين العملات على دور مليحة في طرق التجارة القديمة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن اكتشافات الذهب والفضة والبرونز المتداولة في منطقة مليحة تسلط الضوء على الأنشطة التجارية المزدهرة في المنطقة والثروات التي جمعها تجارها، مما يعزز مكانتها كمدينة تجارية رئيسية.
وقد سهّلت التجارة بين الشارقة وروما تبادل الأفكار الفنية والفكرية والثقافية. وتُظهِر القطع الأثرية المكتشفة في الشارقة تأثيرات فنية رومانية مميزة، مما يشير إلى أن سكان مليحة لم يستوردوا السلع الرومانية فحسب، بل تبنوها ودمجوها في حياتهم اليومية.
وقد أرسى هذا التبادل الأساس لعلاقة ثقافية نابضة بالحياة ساهمت في تشكيل الحضارتين، وتعزيز الإثراء المتبادل في مجالات مثل الحرف اليدوية والفن والتجارة.