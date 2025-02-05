110 عملات وقطع أثرية نادرة في الشارقة تُعرض في روما

واستعرض الحدث الكنوز التي تم اكتشافها في المراكز التجارية القديمة في الإمارة، بما في ذلك مليحة ودبا الحصن. ومن بين هذه العناصر قوارير زجاجية رومانية، وتمثال برونزي لفينوس، وعملات معدنية من الإمبراطوريتين الرومانية واليونانية.