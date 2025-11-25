11 نشاطاً محظوراً خلال احتفالات العيد الوطني

ومع استعداد الدولة لوضع اللمسات النهائية على فعاليات اليوم الوطني وتحضير العائلات لاحتفالاتها الخاصة، أصدرت وزارة الداخلية إرشادات تهدف إلى ضمان أن تكون العطلة آمنة وممتعة للجميع. وشددت السلطات على ضرورة ألا تؤدي الاحتفالات العامة إلى الإضرار بسلامة الطرق أو الإخلال بالنظام العام.