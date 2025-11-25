11 نشاطاً محظوراً خلال احتفالات العيد الوطني

تستعد الإمارات للاحتفال بـعيد الاتحاد الـ54، حيث من المقرر أن يستمتع السكان بإجازة مدفوعة الأجر لمدة أربعة أيام في جميع أنحاء الدولة.
ومع استعداد الدولة لوضع اللمسات النهائية على فعاليات اليوم الوطني وتحضير العائلات لاحتفالاتها الخاصة، أصدرت وزارة الداخلية إرشادات تهدف إلى ضمان أن تكون العطلة آمنة وممتعة للجميع. وشددت السلطات على ضرورة ألا تؤدي الاحتفالات العامة إلى الإضرار بسلامة الطرق أو الإخلال بالنظام العام.
تم تشجيع السكان على التعبير عن فخرهم الوطني بطرق آمنة ومعتمدة، تشمل ما يلي:
استخدام ملصقات عيد الاتحاد الرسمية على المركبات.
رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالاً بالمناسبة.
ومع ذلك، حددت الجهات المعنية عدداً من القيود وحذرت السكان من ممارسة أنشطة قد تشكل خطراً على الأرواح أو تسبب اضطراباً في حركة المرور، وتشمل ما يلي:
المشاركة في مسيرات أو تجمعات عشوائية غير مصرح بها.
عرقلة حركة المرور أو إغلاق الطرق العامة.
القيادة الاستعراضية أو المتهورة.
الخروج من نوافذ السيارات أو فتحة السقف أثناء القيادة.
تحميل المركبات بشكل زائد
تغطية النوافذ أو إخفاء لوحات المركبات.
إجراء تعديلات غير مصرح بها أو إحداث ضوضاء مفرطة
ارتداء الأوشحة غير المتعلقة بمناسبة عيد الاتحاد
رفع أي علم غير علم دولة الإمارات
استخدام بخاخات الطلاء على المركبات.
تشغيل الموسيقى الصاخبة، باستثناء الموسيقى المتعلقة بعيد الاتحاد
وأكدت السلطات أن المركبات غير الملتزمة ستواجه عواقب صارمة، بما في ذلك الحجز والغرامات.