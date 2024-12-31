11 موقعاً للألعاب النارية في عجمان للاحتفال برأس السنة

هذا يعني أن المقيمين والسياح في عجمان لن يضطروا إلى تحمل الازدحام المروري والقيادة إلى الإمارات الأخرى لمشاهدة الألعاب النارية. كما تعمل هذه الأماكن كبديل لأولئك الذين يرغبون في تجنب الحشود المتوقعة في بعض الأماكن الأكثر شعبية في دبي للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة.