11 موقعاً للألعاب النارية في عجمان للاحتفال برأس السنة
أعلنت عجمان، اليوم الثلاثاء، عن جاهزيتها للعد التنازلي لعام 2025، حيث ستطلق الألعاب النارية في ما يقرب من اثنتي عشرة منطقة الليلة.
هذا يعني أن المقيمين والسياح في عجمان لن يضطروا إلى تحمل الازدحام المروري والقيادة إلى الإمارات الأخرى لمشاهدة الألعاب النارية. كما تعمل هذه الأماكن كبديل لأولئك الذين يرغبون في تجنب الحشود المتوقعة في بعض الأماكن الأكثر شعبية في دبي للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة.
ستستضيف 11 منطقة في عجمان عروض الألعاب النارية احتفالاً بقدوم عام 2025، واثنان من هذه المواقع يمكن للجميع الوصول إليها بسهولة.
وفيما يلي المكانان الرئيسيان للألعاب النارية في ليلة رأس السنة الجديدة في الإمارة:
منطقة الجرف مقابل بوليفارد عجمان
كورنيش عجمان
وفيما يلي أماكن أخرى يمكنك فيها مشاهدة عرض الألعاب النارية ترحيباً بالعام الجديد:
عجمان سراي
فندق عجمان
فندق باهي بالاس عجمان
فندق فيرمونت عجمان
مرسى عجمان
فندق عجمان بيتش
كورنر لاونج
فندق راديسون بلو عجمان
مهرجان عجمان للمأكولات