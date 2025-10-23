11 مليون درهم للتوأم التونسي: "بيسان وبيلسان كوكة" تتوجان بطلتي "تحدي القراءة العربي" التاسع

حلّ محمد جاسم إبراهيم، البالغ من العمر ١١ عامًا، في المركز الثاني من البحرين. كان محمد قارئًا نهمًا منذ سن الرابعة، حيث قرأ حوالي ٢٠٠ كتاب في مختلف المجالات. وقال معربًا عن سعادته بحصوله على المركز الثاني: "منذ طفولتي المبكرة، كان الكتاب رفيقي الأول، وهو ما أعتز به".

فازت مريم شامخ، البالغة من العمر تسع سنوات، من موريتانيا بالمركز الثالث، بعد أن قرأت مئة كتاب. وقالت: "وصلتُ إلى هذه المرحلة بفضل أمي وأبي، اللذين هيّآ لي كل الأسباب والظروف"، مشجعةً الأطفال الآخرين على اعتناق القراءة.

كما كرّم تحدي القراءة العربي فائزين في فئات أخرى. فاز جهاد محمد حسين من إيطاليا في فئة الناطقين بالعربية من غير الناطقين بها، بينما فازت ماريا حسن عجيل من العراق في فئة أصحاب الهمم.

وفي فئة المدارس فازت مدرسة عتيقة بنت زيد من دولة الإمارات العربية المتحدة ومدرسة طرابلس الحدادين من لبنان.

فازت سحر مصباح من مصر بلقب المشرف المتميز من بين 161 ألف مشرف. وقالت: "هذا تتويج لجهود عام كامل. لا نسعى للفوز بالجائزة، بل لنشر رسالة".