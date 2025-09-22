11 مليون درهم لتغيير وجه المدن.. دبي تعلن عن الفائز بمستقبل النقل الذكي

يصل السباق لتشكيل مستقبل التنقل في دبي إلى خط النهاية يوم الأربعاء، حيث تعلن هيئة الطرق والمواصلات عن الفائزين بجائزة 3 ملايين دولار في تحدي دبي العالمي للنقل ذاتي القيادة.

سيتم الإعلان عن الفائز في اليوم الافتتاحي لمؤتمر دبي العالمي للنقل ذاتي القيادة، الذي يُعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 24 إلى 25 سبتمبر. وكما ذكرت صحيفة "خليج تايمز" في مايو الماضي، سيحصل الفائز في هذا التحدي على 11 مليون درهم (3 ملايين دولار).

دخلت أربعة ائتلافات دولية وشركة واحدة متخصصة في حلول التنقل الذكية الجولة النهائية من التحدي بعد سلسلة من التجارب الميدانية التي أُجريت في بلدان الشركات المعنية.

المشاركون في الجولة النهائية

الشركات المتنافسة هي:

WeRide و Desutche Bahn (الصين وألمانيا)

BrightDrive و AlpLab و Shiptec و SeaBubbles (سويسرا، فرنسا، الإمارات، والنمسا)

Orcauboat و PIKMOVING و Heriot-Watt University Dubai (الصين والإمارات)

SURAA و Arti (النمسا)

Zelos Technology (سنغافورة والصين)

أهداف التحدي ومعايير التقييم

تتمثل الأهداف الرئيسية لتحدي النقل ذاتي القيادة في توسيع نطاق تبني النقل ذاتي القيادة على جميع المستويات وتشجيع شركات التنقل الرائدة على تقديم حلول للتحديات الملحة. وتشمل هذه التحديات: الاتصال من النقطة الأولى والأخيرة (التي تشير إلى إمكانية الوصول إلى القطاعات الأولية والنهائية للرحلة من وإلى وسائل النقل العام)، والازدحام المروري، والاستخدام المحدود لوسائل النقل العام.

خضع المشاركون في هذا التحدي لتقييمات متنوعة لأدائهم، بما في ذلك المراجعة التقنية، وجاهزية الاختبارات، والتجارب الميدانية، وإعداد خطط عمل أولية، والجدوى التجارية، والعمليات وتقديم الخدمات.

صرحت هيئة الطرق والمواصلات بأن مبادرات كهذه لا تسلط الضوء فقط على دبي كمركز للابتكار في مجال النقل، بل تجعل المدينة أقرب إلى تحقيق رؤيتها في أن تصبح رائدًا عالميًا في التنقل ذاتي القيادة. وقد أصبح التنقل ذاتي القيادة حجر الزاوية في استراتيجيتها للنقل، مع هدف أوسع لتحويل 25% من جميع الرحلات في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.