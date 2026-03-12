11 مارس: الإمارات تعترض 52 هدفاً إيرانياً معادياً وتسجيل 9 إصابات

أعلنت وزارة الدفاع أنها اشتبكت مع 13 صاروخًا و39 طائرة بدون طيار (UAVs)، أو طائرات مسيرة، أطلقت من إيران في 11 مارس.

وقالت الهيئة في بيان إنها اشتبكت مع 6 صواريخ باليستية و7 صواريخ كروز و39 طائرة بدون طيار. تم تسجيل تسع إصابات أخرى، أربع منها كانت من حادث في DXB حيث سقطت طائرتان مسيرتان.

منذ بداية العدوان الإيراني في 28 فبراير، اشتبكت الإمارات مع 268 صاروخًا باليستيًا و15 صاروخ كروز و1514 طائرة مسيرة. وقد أسفرت هذه الهجمات حتى الآن عن ست وفيات، بين مواطنين إماراتيين وباكستانيين ونيباليين وبنغلاديشيين.

حتى 11 مارس، تم تسجيل 131 إصابة طفيفة إلى متوسطة — بزيادة تسع إصابات عن 10 مارس. وقد تم تسجيل هذه الإصابات بين مواطنين من الإمارات ومصر والسودان وإثيوبيا والفلبين وباكستان وإيران والهند وبنغلاديش وسريلانكا وأذربيجان واليمن وأوغندا وإريتريا ولبنان وأفغانستان والبحرين وجزر القمر وتركيا والعراق ونيبال ونيجيريا وعمان والأردن وفلسطين وغانا وإندونيسيا.

أكدت وزارة الدفاع جاهزيتها التامة للتصدي لأي تهديد للأمة، مشيرة إلى أنها ستواجه بحزم جميع المحاولات لتقويض أمن وسيادة واستقرار الإمارات، وأنها تظل ملتزمة بحماية المصالح والقدرات الوطنية للبلاد.