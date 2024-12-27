11 فائزاً بـ 100 ألف درهم في يانصيب الإمارات بالسحب الأول

بلغت الإثارة ذروتها خلال أول سحب لليانصيب الإماراتي بعد الإعلان عن أول 11 فائزاً بقيمة 100 ألف درهم لكل منهم، وفقًا لما ذكره مشغل اليانصيب. وفي مقابلة مع صحيفة خليج تايمز ، قال ممثل شركة The Game - التي تدير يانصيب الإمارات العربية المتحدة - إن السحب الأول في 14 ديسمبر شهد "طلباً استثنائياً، مع تأكيد أكثر من 29 ألف فائز بالفعل".