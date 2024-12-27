11 فائزاً بـ 100 ألف درهم في يانصيب الإمارات بالسحب الأول
بلغت الإثارة ذروتها خلال أول سحب لليانصيب الإماراتي بعد الإعلان عن أول 11 فائزاً بقيمة 100 ألف درهم لكل منهم، وفقًا لما ذكره مشغل اليانصيب. وفي مقابلة مع صحيفة خليج تايمز ، قال ممثل شركة The Game - التي تدير يانصيب الإمارات العربية المتحدة - إن السحب الأول في 14 ديسمبر شهد "طلباً استثنائياً، مع تأكيد أكثر من 29 ألف فائز بالفعل".
وتتوقع الشركة المشغلة "مشاركة أكبر" في سحبها الثاني المقرر في 28 ديسمبر/كانون الأول.
وفي السحب الأول، لم يحصل أحد على الجائزتين الأوليين وهما 100 مليون درهم ومليون درهم. وقال ممثل الشركة: "لم يحصل أحد على جائزة اليوم المحظوظ والجائزة الثانية في السحب (الأخير). وللفوز بالجائزة الكبرى، يتعين على المشاركين مطابقة أرقام ستة أيام ورقم شهر واحد".
تحزيل الجوائز تلقائياً إلى حسابات المشاركين.
"بعد إجراء القرعة، تتواصل لجنة استلام الجوائز مع المشاركين الفائزين وتدعوهم لحضور حفل خاص للفائزين. ثم نعلن الفائزين على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا ونواصل تسهيل عملية الدفع. واعتمادًا على توافر الفائزين، يمكن أن تتراوح هذه العملية بأكملها من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع"، وفقًا لما ذكره المشغل.
وتقدم اليانصيب جائزة كبرى قدرها 100 مليون درهم، وجائزة ثانية قدرها مليون درهم ومبالغ أخرى تتراوح بين 100 و100 ألف درهم. بالإضافة إلى ذلك، تضمن بطاقات الحظ السبع الفوز بمبلغ 100 ألف درهم لكل فائز.
تبلغ احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى 1 من 8,835,372. ومع ذلك، ينجذب الناس إلى يانصيب الإمارات العربية المتحدة لأنه يقدم مزيجًا فريدًا من الترفيه واللعب المسؤول.
"يمكن للمشاركين الاستمتاع بإثارة اللعبة في بيئة منظمة، مدعومة بأدوات وموارد تعزز عادات اللعب المسؤولة. هذا المزيج هو ما يخلق تجربة يانصيب متميزة، تجذب أولئك الذين يبحثون عن لحظة من الإلهام والمتعة، بغض النظر عن الصعوبات."
وأُجريت القرعة الأولى "بشفافية ونزاهة كاملة"، حيث أشرف مسؤولو القرعة ومدققو الحسابات المستقلون "على كل خطوة من خطوات العملية".
وعند سؤاله عن المشكلات الفنية التي واجهها بعض العملاء قبل السحب الأول، قال الممثل: "ليس من غير المألوف أن تحدث صعوبات فنية في مناسبات نادرة بسبب التدفق الكبير للزوار لشراء التذاكر من موقعنا على الإنترنت. نحن نشجع المشاركين على التفكير في إنشاء محفظة PayBy، والتي توفر طريقة مريحة وغير مقيدة لإجراء الإيداعات".
انطلقت رسمياً الشهر الماضي أول عملية يانصيب منظمة في الإمارات العربية المتحدة. وقبل إنشاء الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، كانت هناك شركات ألعاب وياناصيب متعددة تعمل في الدولة.
حاليًا، لا يُسمح سوى لثلاث شركات في الإمارات العربية المتحدة بممارسة اليانصيب والأنشطة ذات الصلة في الدولة. وتمتلك شركة The Game, LLC، التي تعمل تحت اسم The UAE Lottery، رخصة اليانصيب الوحيدة في الدولة. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح لشركتي Big Ticket وDubai Duty Free بمواصلة العمل.