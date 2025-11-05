11% زيادة مكالمات الطوارئ لشرطة رأس الخيمة خلال الربع الثالث

أفادت شرطة رأس الخيمة بزيادة بنسبة 11.6 في المائة في المكالمات الطارئة التي تلقتها غرفة العمليات خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفقًا للعقيد الركن الدكتور عبدالله بن سلمان النعيمي، مدير إدارة العمليات في شرطة رأس الخيمة، تلقت غرفة العمليات ما مجموعه 129,191 مكالمة طارئة عبر الخط الساخن 999 في جميع أنحاء الإمارة. وأشار إلى أن هذا النمو يعكس التوسع المستمر للإمارة في مختلف القطاعات.
أكد النعيمي أن نسبة الاستجابة لجميع المكالمات الواردة وصلت إلى 100 في المائة، مما يبرز التزام الشرطة بالتعامل الفوري مع كل مكالمة وتوجيهها إلى الجهات المعنية بناءً على طبيعة الحالة.
وأضاف أن غرفة العمليات مجهزة بتقنيات وأنظمة اتصالات متقدمة تُمكّن من الاستجابة السريعة والتنسيق الفعال من قبل أفراد الشرطة المدربين. وقال إن ذلك يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للجمهور وتقديم المساعدة في الوقت المناسب في حالات الطوارئ بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية لتعزيز السلامة والاستعداد وسعادة المجتمع.