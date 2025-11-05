11% زيادة مكالمات الطوارئ لشرطة رأس الخيمة خلال الربع الثالث

وفقًا للعقيد الركن الدكتور عبدالله بن سلمان النعيمي، مدير إدارة العمليات في شرطة رأس الخيمة، تلقت غرفة العمليات ما مجموعه 129,191 مكالمة طارئة عبر الخط الساخن 999 في جميع أنحاء الإمارة. وأشار إلى أن هذا النمو يعكس التوسع المستمر للإمارة في مختلف القطاعات.