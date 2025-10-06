11 ألف وظيفة جديدة في صناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية وصناديق التقاعد الخليجية

أبوظبي ليست عاصمة رأس المال فحسب، بل هي أيضاً رأس المال البشري في العالم عندما يتعلق الأمر بصناديق الثروة السيادية، وفقاً لدراسة جديدة.

توظف صناديق الثروة السيادية في أبوظبي نحو 3 آلاف موظف، وهو ما يسلط الضوء على رأس المال المالي والبشري الكبير الذي تمتلكه المدينة في قطاع صناديق الثروة السيادية، وفقاً لدليل صناديق الثروة السيادية العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025.

في المنطقة، توظف الصناديق السيادية في المملكة العربية السعودية 3,694 موظفًا، تليها أبوظبي (3,660)، ودبي (1,309)، والكويت (1,100)، وقطر (670)، وعُمان (522)، والبحرين (290). أما في الإمارات العربية المتحدة، فتوظف الصناديق السيادية أكثر من 5,000 موظف، من المواطنين والمقيمين.

وتُعد صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تدير مليارات الدولارات، من بين أكثر جهات العمل المطلوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، حيث تقدم حزماً جذابة للغاية للمديرين التنفيذيين والموظفين المحترفين.

من بين 14 تريليون دولار من الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، يوجد 1.8 تريليون دولار في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، ومبادلة، ومجلس أبوظبي للاستثمار (أديك)، وADQ، وصندوق أبوظبي للتنمية (ADFD)، وإيدج، وهيئة الإمارات للاستثمار (DIA)، وفقًا لـ Global SWF.

وكما ذكرنا سابقاً، تحافظ أبوظبي على مكانتها كعاصمة رأس المال العالمية، حيث تسيطر صناديق الثروة السيادية التابعة لها على 1.819 تريليون دولار من الأصول.

وفي المنطقة، تعد الرياض (1.071 تريليون دولار) والكويت (1.011 تريليون دولار) من أغنى المدن الأخرى.

توظف المؤسسات الاستثمارية المملوكة للدولة ــ والتي تشمل صناديق الثروة السيادية، وصناديق التقاعد العامة، والبنوك المركزية ــ أكثر من 11 ألف شخص في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت أن صناديق الثروة السيادية في الإمارات العربية المتحدة هي من بين الأكثر تنوعا، وأن صناديق الثروة السيادية الإقليمية ستكون "جهات توظيف مهمة للمغتربين وحاضنات للمواهب المحلية على حد سواء".

نُقدّر أن شركات الاستثمار الخليجية توظف أكثر من 11,000 موظف. صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو الأكبر بينها جميعًا، وأكبر مُشغّل للوظائف في العالم، حيث يضم ما يقرب من 3,000 موظف، بزيادة عن 30 موظفًا في عام 2015. 82% من هذا العدد مواطنون سعوديون. ومع ذلك، يُسجّل جهاز الاستثمار العُماني أعلى معدل توطين، حيث يُشكّل المواطنون العُمانيون 93% من موظفيه البالغ عددهم 422 موظفًا، وفقًا لما ذكره مركز الأبحاث العالمي في دليله لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025.

وقالت إن صناديق الثروة السيادية الإماراتية، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة، وجهاز قطر للاستثمار، من بين المؤسسات الأكثر تنوعا في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يضم موظفين من 65 و54 و66 جنسية على التوالي.

وأضافت أن الصناديق السيادية الثلاثة "على الأرجح هي الأكثر تنوعا في العالم".

ومع نمو صناديق التقاعد من حيث الحجم والتطور، تتوقع مؤسسة Global SWF أن تصبح هذه الصناديق جهات توظيف مهمة للمغتربين وحاضنات للمواهب المحلية على حد سواء.

وأضافت أن "بعض هذه المؤسسات، بما في ذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في البحرين، لديها مديرو أصول داخليون يضيفون إلى حجم وتنوع مجموعة المواهب في المنطقة".

