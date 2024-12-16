11 ألف درهم إنفاق عائلات لمتابعة فعاليات رأس السنة بدبي

واعترف راو بأن الأمر "يبدو مبالغًا فيه بعض الشيء" على الرغم من الخصم. "لكننا متحمسون حقًا لهذا لأننا لم نسافر كثيرًا هذا العام، وسيكون بمثابة استراحة منعشة من روتيننا. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الناس من جميع أنحاء العالم إلى هنا لمشاهدة هذه الألعاب النارية، وبصفتنا مقيمين، فإننا نتغاضى أحيانًا عن هذه التجربة. لذلك، اعتقدنا أنه يجب علينا هذا العام أن نجربها".