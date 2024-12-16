11 ألف درهم إنفاق عائلات لمتابعة فعاليات رأس السنة بدبي
مع اقتراب العام الجديد 2025، يختار العديد من سكان الإمارات العربية المتحدة الإقامة في أماكن إقامة فاخرة في مواقع مميزة للحصول على مقعد في الصف الأمامي لمشاهدة الألعاب النارية الشهيرة في المدينة بمناسبة العام الجديد.
ومع ارتفاع الأسعار إلى ما يصل إلى 11 ألف درهم إماراتي للإقامة لمدة ثلاث ليال، يحجز السكان أماكن إقامة في فنادق راقية وشقق فندقية في وسط مدينة دبي ونخلة جميرا، راغبين في الاستمتاع بالألعاب النارية المذهلة في أتلانتس وبرج خليفة.
وتحدث مسؤول تنفيذي من الفنادق الفاخرة والشقق الفندقية الواقعة في وسط مدينة دبي لصحيفة خليج تايمز وكشف أن الحجوزات تتطلب الإقامة لمدة ثلاث ليالٍ على الأقل بين 29 ديسمبر و1 يناير.
على سبيل المثال، يبلغ سعر شقة بغرفة نوم واحدة في أحد فنادق وسط المدينة الفاخرة 10,434 درهماً إماراتياً بدون وجبة الإفطار، و11,304 درهماً إماراتياً مع وجبة الإفطار.
وعلى نحو مماثل، فإن الأسعار في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز مرتفعة بشكل مماثل على موقع Booking.com. حيث يقدم الفندق غرفة توأم ديلوكس مطلة على البحر مقابل 2558 درهمًا إماراتيًا، مع 615 درهمًا إماراتيًا إضافية كضرائب، للإقامة لمدة ليلتين لشخصين بالغين. ويقع كلا الفندقين في موقع مناسب بالقرب من برج خليفة ودبي مول، مما يجعلهما خيارين رئيسيين للضيوف الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بالألعاب النارية في ليلة رأس السنة الجديدة.
خلق ذكريات جديدة
بالنسبة للعديد من الناس، فإن مشاهدة الألعاب النارية من راحة فندق فاخر هو تقليد، وهو تقليد أصبح أكثر جاذبية مع استمرار أجواء الاحتفال في المدينة في جذب السكان المحليين والزوار الدوليين. أيهم جوراتلي، أحد سكان العين، من بين المشاركين في هذا الاتجاه. سيقود سيارته إلى دبي للاستمتاع بالألعاب النارية في برج خليفة هذا العام.
وقال المغترب السوري: "نحن نختار بين فندقي "جي دبليو ماريوت" و"موفنبيك" في وسط مدينة دبي للاحتفال بالعام الجديد. نريد رؤية واضحة للألعاب النارية في برج خليفة، وسأكون وحدي هذا العام أنا وزوجتي. سيقضي أطفالنا اليوم مع حماتي. نحن نتطلع إلى أجواء احتفالية مفعمة بالحيوية، تليها وجبة بوفيه".
وأضاف "نريد أن نكسر الروتين المعتاد في العام الجديد ونخلق بعض الذكريات الجديدة".
بالنسبة لأيهم، أصبح الاحتفال بالعام الجديد في دبي تقليدًا. وقال: "لقد أصبح هذا التقليد جزءًا من حياتنا على مدار السنوات الثلاث الماضية. في الماضي، كنا نحتفل مع العائلة بأكملها، ولكن الآن بعد أن كبر أطفالنا، أشعر بالراحة في تركهم مع جدتهم. سنصل في مساء الحادي والثلاثين من ديسمبر".
وأضاف "إنني آمل أن يحمل العام الجديد تجارب جديدة والاستمتاع بصحبة بعضنا البعض وخلق ذكريات جديدة".
فنادق فاخرة وإطلالات على الألعاب النارية
بالنسبة للآخرين، فإن جاذبية مشاهدة الألعاب النارية من فندق فاخر بإطلالات بانورامية رائعة للغاية ولا يمكن تفويتها. تقيم "مادينا ميرجينوفا"، وهي مغتربة من كازاخستان، في منتجع "راديسون بيتش" في نخلة جميرا هذا العام. كانت قد حضرت حفل العشاء في أتلانتس من قبل ولكنها لم تبق في الفندق.
وقالت المغتربة الكازاخستانية: "هذه المرة، قررنا أن نجعلها تجربة كاملة ونقيم في الفندق. وسنستمتع أيضًا بالألعاب النارية في أتلانتس. في المستقبل، أود أن أحجز فندقًا بالقرب من برج خليفة لمشاهدة الألعاب النارية الشهيرة هناك - لقد كان هذا حلمًا لي لفترة من الوقت. العرض هناك مذهل تمامًا".
وأضافت: "تتطلب العديد من الفنادق الإقامة لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس ليالٍ على الأقل. لكن راديسون لم يكن لديه مثل هذا القيد، لذا حجزنا ليلة واحدة فقط. يُقام حفل العشاء الخاص بهم على التراس، مما يوفر نقطة مراقبة مثالية لمشاهدة الألعاب النارية. لذا، أنا وعائلتي نتطلع إلى ذلك".
"قليل من الإسراف"
بالنسبة للعديد من العائلات، يعد حجز أماكن الإقامة الفاخرة طريقة لتجنب فوضى الحشود وتعقيدات التنقل في المدينة خلال إحدى أكثر ليالي العام ازدحامًا.
وكشفت المغتربة الهندية "بافيا راو" أن عائلتها اختارت هذا العام أخيرًا شقة في وسط المدينة عبر موقع Airbnb، تحقيقًا لخطتهم الطويلة الأمد لتجربة الألعاب النارية عن قرب.
وقالت: "إن العيش في سبرينغز يجعل من المستحيل تقريباً الاقتراب من الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الجديدة مع طفلين صغيرين، حيث يتم إغلاق المناطق المحيطة بوسط المدينة بحلول الساعة الرابعة مساءً، والحشود الضخمة تجعل الأمر ساحقًا".
ولتجنب المتاعب، حجز زوجها شقة فندقية في منطقة الخليج التجاري للإقامة لفترة قصيرة. وقالت: "نخطط للإقامة في ديسمبر. وتكلفنا الشقة المكونة من غرفة نوم واحدة حوالي 6000 درهم لمدة ثلاث ليال، كما أن الخدمة الكاملة تضيف المزيد من الراحة".
واعترف راو بأن الأمر "يبدو مبالغًا فيه بعض الشيء" على الرغم من الخصم. "لكننا متحمسون حقًا لهذا لأننا لم نسافر كثيرًا هذا العام، وسيكون بمثابة استراحة منعشة من روتيننا. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الناس من جميع أنحاء العالم إلى هنا لمشاهدة هذه الألعاب النارية، وبصفتنا مقيمين، فإننا نتغاضى أحيانًا عن هذه التجربة. لذلك، اعتقدنا أنه يجب علينا هذا العام أن نجربها".
وأضاف: "سيتيح لهم الموقع الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في وسط المدينة قبل مشاهدة الألعاب النارية في برج خليفة عن قرب عند منتصف الليل. وتشعر ابنتي البالغة من العمر ست سنوات بسعادة غامرة بهذه التجربة، حيث إنها المرة الأولى التي تقيم فيها في قلب المدينة خلال احتفالات رأس السنة الجديدة".
أسعار العام الجديد تضاعف أسعار الصيف
ولا يقتصر الطلب على الإقامة الفاخرة على حجوزات الفنادق فحسب. إذ يشهد أصحاب المنازل لقضاء العطلات في دبي ارتفاعاً حاداً في الحجوزات، حيث أبدى العديد من الزوار استعدادهم لدفع ما يصل إلى ضعف الأسعار المعتادة في الصيف لمشاهدة عرض الألعاب النارية المبهر في برج خليفة.
قال "فيناياك ماهتاني"، الرئيس التنفيذي لشركة bnbme للمنازل المخصصة للعطلات: "يمكن أن يتراوح متوسط سعر الإيجار اليومي لدينا خلال العام الجديد بين 2 إلى 2.5 ضعف متوسط سعر الإيجار اليومي في الصيف. يُظهر ضيوفنا باستمرار تفضيلهم للإقامة الفاخرة مع إطلالات خلابة على برج خليفة ونافورة دبي، وهذا الموسم ليس استثناءً.
وأضاف: "في حين أنه من المبكر التنبؤ باتجاهات هذا العام، فقد لاحظنا في الأعوام السابقة أن نشاط الحجز يرتفع عادة في وقت لاحق من الموسم. وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، حققنا باستمرار معدل إشغال مذهل بلغ 99% خلال فترة رأس السنة الجديدة".
وأشارت شركات تأجير المنازل لقضاء العطلات الأخرى أيضًا إلى أنه مع وصول فصل الشتاء وموسم الأعياد في المدينة، تستعد المدينة لتدفق الزوار ذوي الأذواق والتفضيلات المتنوعة.
وقال أنتوني جوزيف أبو جودة، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة "برايم ستاي": "في السنوات الأخيرة، أصبحت دبي وجهة سفر فاخرة، حيث يرغب الزوار في دفع المزيد مقابل الإقامة الفاخرة. ومن الاتجاهات المهمة أن العائلات والمجموعات تفضل منازل العطلات الأكبر حجمًا على غرف الفنادق المتعددة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الفيلات لقضاء العطلات والشقق الفسيحة للإيجارات قصيرة الأجل".