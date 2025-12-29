109 ملايين درهم حصيلة "طريق دبي" في مزادها الـ 120 لأرقام اللوحات

حققت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنجازاً تاريخياً جديداً في قطاع مزادات أرقام اللوحات المميزة، حيث سجل المزاد العلني الـ 120، الذي أقيم مساء السبت الموافق 27 ديسمبر، إيرادات إجمالية بلغت 109,026,000 درهم. وتُعد هذه الحصيلة هي الأعلى في تاريخ المزادات منذ إطلاقها، مما يعكس الإقبال الكبير والثقة المتزايدة من قبل الجمهور.