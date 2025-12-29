109 ملايين درهم حصيلة "طريق دبي" في مزادها الـ 120 لأرقام اللوحات

حققت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنجازاً تاريخياً جديداً في قطاع مزادات أرقام اللوحات المميزة، حيث سجل المزاد العلني الـ 120، الذي أقيم مساء السبت الموافق 27 ديسمبر، إيرادات إجمالية بلغت 109,026,000 درهم. وتُعد هذه الحصيلة هي الأعلى في تاريخ المزادات منذ إطلاقها، مما يعكس الإقبال الكبير والثقة المتزايدة من قبل الجمهور.
شهد المزاد منافسة محتدمة بين المشاركين، حيث تصدرت اللوحة الثنائية (BB12) قائمة المبيعات مسجلة 9.66 مليون درهم. وجاءت النتائج الأبرز للمزاد كالتالي:
المرتبة الثانية: اللوحة (AA25) بقيمة 8.04 مليون درهم.
المرتبة الثالثة: اللوحة (BB30) بقيمة 6.74 مليون درهم.
المرتبة الرابعة: اللوحة (CC100) بقيمة 4.21 مليون درهم.
استراتيجية الشفافية والفرص المتكافئة
وأوضحت الهيئة أن هذه النتائج الاستثنائية تترجم نجاح استراتيجيتها المتبعة في إدارة المزادات العلنية والإلكترونية. وهي استراتيجية قائمة على مبادئ الحياد والشفافية التامة، وتهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الراغبين في امتلاك هذه اللوحات التي تمثل قيمة رمزية واجتماعية خاصة لمقتنيها.
تفاصيل المزاد والمشاركة
تضمن المزاد، الذي استضافته قاعة "الجود" بفندق هيلتون دبي الحبتور سيتي في تمام الساعة 4:30 عصراً، طرح 90 لوحة مميزة شملت أرقاماً ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية. وقد توزعت اللوحات على مجموعة واسعة من الكودات شملت: (AA, BB, CC, K, N, O, R, T, U, V, W, X, Y, Z).
وكانت الهيئة قد فتحت باب التسجيل مسبقاً منذ يوم الاثنين 22 ديسمبر عبر قنوات متعددة شملت الموقع الإلكتروني الرسمي، ومراكز إسعاد المتعاملين في ديرة والبرشاء وأم رمول، بالإضافة إلى التسجيل المباشر في قاعة المزاد، مع منح الأولوية للمسجلين مسبقاً.
الاشتراطات والرسوم
يُذكر أن جميع عمليات البيع خضعت لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. واشترطت الهيئة للمشاركة في المزاد وجود ملف مروري في إمارة دبي، وتقديم شيك تأمين بقيمة 25,000 درهم مستحق للهيئة، إضافة إلى رسوم اشتراك غير قابلة للاسترداد بقيمة 120 درهماً. كما وفرت الهيئة خيارات دفع مرنة عبر البطاقات الائتمانية من خلال موقعها الإلكتروني لتسهيل الإجراءات على المتعاملين.