109 أشخاص في قبضة شرطة أبوظبي لـ"التصويرالمضلل"

أعلنت شرطة أبوظبي عن إلقاء القبض على 109 أشخاص من جنسيات مختلفة قاموا بـ تصوير مواقع وأحداث ومشاركة معلومات غير دقيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال التطورات الجارية؛ وهي أفعال من شأنها تضليل الرأي العام وإثارة الشائعات داخل المجتمع.

واتخذت السلطات الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المتورطين، وذلك ضمن الجهود المستمرة لرصد ومعالجة المخالفات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت شرطة أبوظبي أن هذا السلوك يعد انتهاكاً للقوانين والأنظمة، مشددة على أهمية التحقق من المعلومات والامتناع عن نشر أو إعادة نشر أي محتوى غير موثق أو مواد لم تصدر عن المصادر الرسمية، نظراً لتأثيرها السلبي المحتمل على السلامة العامة والعمليات الأمنية.

كما حثت الجمهور على الاعتماد فقط على المصادر الرسمية المعتمدة للحصول على المعلومات، وتجنب تصوير أو مشاركة لقطات لمواقع الأحداث، وذلك حفاظاً على سلامة الإجراءات الأمنية والمصلحة العامة.