10.6 مليون درهم لعلاج طفل من ضمورالعضلات بدبي
ساعد العلاج الجيني بتكلفة 10.6 مليون درهم في علاج طفل يبلغ من العمر ست سنوات يعاني من اضطراب وراثي نادر وشديد يسبب ضمور العضلات وضعفها.، ويعد هذا العلاج من بين أغلى العلاجات المنقذة للحياة في العالم، وهو متاح في عدد قليل من البلدان بما في ذلك دولة الإمارات ، وقد تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) العام الماضي.
وتم تشخيص إصابة الطفل التركي، "شينار أتار"، بضمور العضلات الدوشيني (DMD) أثناء فحص صحي روتيني في بلده عندما كان في الرابعة من عمره.
قال الدكتور "فيفيك موندادا"، طبيب أعصاب الأطفال المتخصص في مستشفى ميدكير للنساء والأطفال، لصحيفة خليج تايمز : “بدأ شينار يواجه صعوبة في المشي … وواجه صعوبة في الوقوف من وضعية الجلوس دون دعم. كان يحتاج أيضاً إلى مساعدة الدرابزين أثناء صعود السلالم. مع هذه الأعراض، أجرى طبيب الأطفال فحصاً للتحقق من مستوى إنزيم العضلات المسمى الكرياتينين كيناز. وبما أنّ المستويات كانت مرتفعة للغاية، تم إرسال الفحص الجيني للحثل العضلي الدوشيني، والذي أكد التشخيص.
وقال والده أنّ الأسرة "دُمرت" بسبب تشخيص شينار وجاء إلى دبي بعد أن نصحه المتطوعون والجمعيات الخيرية.
قال الدكتور موندادا: "عندما رأيته، كان ضعيفاً بعض الشيء في ساقيه، لكن عضلات التنفس والبلع لم تتأثر".
ضمور العضلات الدوشيني DMD هو الشكل الأكثر شيوعاً للضمور العضلي ويسبب ضعف العضلات الهيكلية والقلبية. "إنه ناتج عن طفرات في جين الديستروفين، وهو جين ضروري لسلامة العضلات. تصاب خلايا العضلات وتضعف بمرور الوقت في غياب الدستروفين. تبدأ أعراض هذه الحالة عادة خلال مرحلة الطفولة المبكرة، عادة بين سن الثانية والثالثة، ويؤثر بشكل رئيسي على الأولاد".
ولقد أظهر العلاج الجيني نتائج واعدة لدى أكثر من 400 مريض حول العالم، ومع ذلك، هناك عدد محدود من المرافق الطبية حول العالم التي تقدم هذا العلاج.
ومع عدم توفر خيارات العلاج في تركيا، لجأ والدا "شينار" إلى العلاج الطبيعي والسباحة لدعم نمو عضلاته. وعلى الرغم من أنّ هذه التدابير مفيدة، إلا أنها لم تكن كافية لمكافحة تطور الحالة.
ويتم إعطاء العلاج مرة واحدة فقط. وقال الدكتور موندادا: "تم تصميم العلاج لتقوية العضلات عن طريق تقديم نسخة مختصرة من "جين الديستروفين"، المعروف باسم الديستروفين الصغير، والذي ينتج في النهاية بروتين ديستروفين أصغر ولكن وظيفي".
يتم وضع هذا الجين الوظيفي داخل فيروس محدد غير مسبب للمرض، ويتم إعطاؤه في مجرى دم الشخص المصاب كحقنة لمرة واحدة.
وأضاف الطبيب: "نأمل أن يغير هذا العلاج المسار الطبيعي لمرضه. وبدون أي تدخل من هذا القبيل، كانت حالته تسوء تدريجياً وكان يضعف مع مرور الوقت. بالنسبة للأطفال الأكبر سناً في سنوات المراهقة، حتى عضلات القلب والعضلات المستخدمة للتنفس يمكن أن تتأثر بسبب الضمور التدريجي"، وأثناء المراقبة بعد الحقن، يأتي الطفل لإجراء اختبارات الدم الأسبوعية والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.
وأشار إلى أن هناك "تحسن طفيف" في قوته والتي يتم قياسها عادة بدرجات وظيفية معينة، ولحسن الحظ، لا توجد آثار جانبية للعلاج حتى الآن، ولتقليل الآثار الجانبية، يتلقى المرضى الستيرويدات التي تبدأ عادة قبل يوم واحد من العلاج وتستمر لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر".
وأوضح :"أن الطفل سيظل بحاجة لزيارة أطباء وأخصائيي علاج طبيعي مختلفين. في المرحلة الأولية، تهدف هذه الزيارات بشكل أساسي إلى مراقبة أي آثار جانبية، وبمجرد التوقف عن المنشطات ستشمل المراقبة فحص وظائف عضلاته وقياس تحسنه من خلال بعض الاختبارات والتقييمات"، لافتاً الى أن العيب الوراثي الذي وُلد به شينار لا يتغير من خلال هذا العلاج.
وقال الدكتور موندادا: "هذا العلاج هو وسيلة بديلة لتوصيل عنصر من الجين المفقود إلى خلايا عضلاته، إن جزء الجين الوظيفي هذا يتواجد فقط في الخلية ويسمح للخلية ببناء البروتين المعروف باسم ميكروديستروفين بدون التفاعل مع جينات المريض. يساعد ذلك في الحفاظ على سلامة العضلات، مما يمنعها من الكسر أو التدهور".