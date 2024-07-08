10.6 مليون درهم لعلاج طفل من ضمورالعضلات بدبي

قال الدكتور "فيفيك موندادا"، طبيب أعصاب الأطفال المتخصص في مستشفى ميدكير للنساء والأطفال، لصحيفة خليج تايمز : “بدأ شينار يواجه صعوبة في المشي … وواجه صعوبة في الوقوف من وضعية الجلوس دون دعم. كان يحتاج أيضاً إلى مساعدة الدرابزين أثناء صعود السلالم. مع هذه الأعراض، أجرى طبيب الأطفال فحصاً للتحقق من مستوى إنزيم العضلات المسمى الكرياتينين كيناز. وبما أنّ المستويات كانت مرتفعة للغاية، تم إرسال الفحص الجيني للحثل العضلي الدوشيني، والذي أكد التشخيص.

وقال والده أنّ الأسرة "دُمرت" بسبب تشخيص شينار وجاء إلى دبي بعد أن نصحه المتطوعون والجمعيات الخيرية.