105 طلاب يتعلمون لغة الإشارة بمبادرة شرطة دبي
نظمت شرطة دبي، عشية اليوم العالمي للغة الإشارة، الذي يتم الاحتفال به سنوياً في جميع أنحاء العالم في 23 سبتمبر، ورشة عمل لغة الإشارة لطلبة المدارس الخاصة.
لدى دولة الإمارات العديد من المبادرات لأصحاب الهمم، مثل مواقف السيارات المجانية، والإعفاء من رسوم سالك، وسيارات الأجرة المعدلة، ومجموعة من الخصومات على فواتير المستشفيات، وخطوط الهاتف الشهرية وما إلى ذلك. يمكن لأصحاب الهمم في جميع أنحاء الإمارات (المواطنين والمقيمين) الحصول على بطاقة "فزعة" ويمكن لأولئك المقيمين في دبي أيضًا الاستفادة من بطاقة "سند"، وكلاهما يمنح حامل البطاقة الوصول إلى مزايا وعروض متعددة.
وتواصل مبادرة شرطة دبي تقاليد الدمج وتهدف إلى رفع الوعي بين الشباب حول لغة الإشارة. وحضر الورشة التي حملت عنوان "دع أيدينا تتحدث" 105 طلاب في مدرسة المواكب - البرشاء. ونظم الورشة مجلسا "تمكين أصحاب الهمم " و"الروح الإيجابية".
وأقام الورشة المدرب المعتمد للغة الإشارة محمد مسعد الحجاجي، الذي أكد على أهمية تعزيز تعليم لغة الإشارة لكسر حواجز التواصل مع مجتمع الصم، مشيرًا إلى التأثير الإيجابي على سعادتهم واندماجهم الاجتماعي.
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وأكد الرائد عبدالله الشامسي رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم أن المبادرة تدعم السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.
وأضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى دمج فئة الصم في المجتمع، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز مجتمع سعيد ومدينة آمنة، كما تساهم في مبادرة دبي "مجتمعي... مكان للجميع"، ما يجعل الإمارة شاملة بشكل كامل لأصحاب الهمم.
وأشارت فاطمة بو حجر رئيسة مجلس الروح الإيجابية وعضو مجلس تمكين أصحاب الهمم، إلى أن مشاركة المجلس تهدف إلى تعزيز الجهود في توعية الشباب حول القيم المجتمعية الأساسية مثل التعايش والتسامح والحوار والتنمية واحترام الآخر.
وأضافت أن المجلس يقدم ورش عمل ومحاضرات لإثراء معارف الطلبة في مجالات مختلفة، منها التواصل مع أصحاب الهمم (فئة الصم) باستخدام لغة الإشارة، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة وفعاليات تعزز اندماج الطلبة والتعايش بينهم.