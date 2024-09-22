105 طلاب يتعلمون لغة الإشارة بمبادرة شرطة دبي

لدى دولة الإمارات العديد من المبادرات لأصحاب الهمم، مثل مواقف السيارات المجانية، والإعفاء من رسوم سالك، وسيارات الأجرة المعدلة، ومجموعة من الخصومات على فواتير المستشفيات، وخطوط الهاتف الشهرية وما إلى ذلك. يمكن لأصحاب الهمم في جميع أنحاء الإمارات (المواطنين والمقيمين) الحصول على بطاقة "فزعة" ويمكن لأولئك المقيمين في دبي أيضًا الاستفادة من بطاقة "سند"، وكلاهما يمنح حامل البطاقة الوصول إلى مزايا وعروض متعددة.