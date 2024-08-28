1000 وحدة شحن للمركبات الكهربائية العام المقبل بأبوظبي
أعلنت شركة "لووب جلوبال"، الشركة الأمريكية الرائدة في توفير حلول شحن المركبات الكهربائية، عن خططها لتثبيت 1000 وحدة شحن كهربائي في في دولة الإمارات خلال العام المقبل مما سيحدث تأثيراً كبيراً على البنية التحتية للسيارات الكهربائية.
وقال "زاك مارتن"، رئيس شركة لووب والمؤسس المشارك، لصحيفة خليج تايمز في تصريح له - حيث افتتحت الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا مقرها الإقليمي في أبوظبي لدعم الطلب المتزايد في دولة الإمارات العربية المتحدة على حلول النقل المستدام وتعزيز أهدافها في مجال الطاقة النظيفة: "سيكون لدينا أكثر من 1000 وحدة في المخزون منذ البداية ونتوقع زيادة المخزون لتلبية الطلب المتزايد."
وتوفر شركة لووب وحدات شحن سريع عالية التقنية من المستوى 2 والتيار المستمر للمناطق السكنية وأماكن العمل والأماكن العامة. تلبي أنظمة "Flex" و "Infinity" الرائدة احتياجات المركبات الخاصة والتجارية. تقدم هذه الأنظمة خدمات الشحن السريع، حيث توفر محطات "EV-Flex" بقوة 22 كيلو وات ما يصل إلى 77 ميلاً من المدى في الساعة ومحطات "Infinity Flash" ذات الشحن السريع بقوة 300 كيلو وات والتي توفر ما يصل إلى 800 ميل من المدى في الساعة. يتيح تطبيق الهاتف المحمول للسائقين العثور على أقرب أجهزة شحن ثم الشحن والمراقبة والدفع.
تعيينات جديدة
وأشار مارتن إلى خلق فرص عمل جديدة، خاصة وأن أبوظبي على أتم الاستعداد لأن تصبح قاعدة التصنيع المستقبلية لها.
وأضاف أن "طموح لووب هو جعل أبوظبي مركزاً عالمياً للتميز خارج الولايات المتحدة. وستكون أبوظبي مركزاً للبحث والتطوير والتصنيع والتوزيع، مما سيساعد في خلق فرص عمل محلية في الإمارة"، مشيراً إلى أن تركيب وحدات الشحن الأولى من المقرر أن يبدأ في الربع الأخير من هذا العام.
وأكدت "أولغا شيفورينكوفا"، الرئيس التنفيذي لشركة لووب: "إن هدفنا هو أن نكون المزود الأول لشحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة واستغلال أبوظبي كقاعدة لتوسعنا الإقليمي."
المقر الإقليمي في أبوظبي
وأوضح مارتن أن الشركة أنشأت مقرها الإقليمي في أبوظبي استجابة للطلب المتزايد في السوق المحلية والإقليمية على تقنيات المركبات الكهربائية.
وقال: "أظهرت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة أهداف الدولة التي تكمن في قيادة التحول نحو الطاقة النظيفة على مستوى العالم، وكان لهم نظرة بعيدة بشكل استثنائي في السعي لتحقيق أهداف الاستدامة والدفع نحو صافي انبعاثات صفري."
سيقدم المكتب الإقليمي الجديد تكنولوجيا الشحن المبتكرة من لووب وسيعمل كقاعدة للمبيعات والتوزيع في المنطقة. يعد ريم مول من بين المواقع الأولى في أبوظبي التي ستقوم بتثبيت محطات شحن لووب.
وتستثمر شركة "أجيليتي جلوبال" - الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية في الكويت والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية - في شركة لوب. وأشار طارق سلطان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن: "أجيليتي جلوبال تتشارك مع أبوظبي رؤيتها المستقبلية نحو استخدام الطاقة النظيفة، ومن خلال مساعدة لووب على ترسيخ جذورها هنا، نتمكن من مساعدة أبوظبي على تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل والتحول إلى مركز للابتكار."