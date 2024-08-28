1000 وحدة شحن للمركبات الكهربائية العام المقبل بأبوظبي

وتستثمر شركة "أجيليتي جلوبال" - الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية في الكويت والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية - في شركة لوب. وأشار طارق سلطان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن: "أجيليتي جلوبال تتشارك مع أبوظبي رؤيتها المستقبلية نحو استخدام الطاقة النظيفة، ومن خلال مساعدة لووب على ترسيخ جذورها هنا، نتمكن من مساعدة أبوظبي على تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل والتحول إلى مركز للابتكار."