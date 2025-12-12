1000 قدم فوق دبي..بلجيكية تحتفي بحب المدينة بتحدى الجاذبية على أرجوحة

عندما خطت قافزة المظلات البلجيكية ماغالي فولكنر برااف خارج أرجوحة معلقة تحت منطاد عالياً فوق دبي، لم تكن مجرد تؤدي مجازفة. كانت تحتفي بـ 15 عاماً من الروابط الشخصية والمهنية مع المدينة التي وصفتها بـ "الاستثنائية" والخاصة.
قالت لـ "خليج تايمز" عبر مكالمة فيديو من بلجيكا: "قبل خمسة عشر عاماً، كنت حاضرة عندما وقع أول قفز بالمظلات في دبي على الإطلاق. لذلك، كان الأمر مؤثراً حقاً عندما طلبوا مني الانضمام إليهم لمناسبة الذكرى الخامسة عشرة". وأضافت: "في البداية لم أصدق ذلك، لأن هناك الكثير من النساء الأخريات في هذه الرياضة. أنا ممتنة جداً لأنهم أتاحوا لي هذه الفرصة."
برااف قبل 15 عاماً
برااف هي قافزة مظلات تحمل أرقاماً قياسية، وتعمل في هذا المجال لأكثر من 15 عاماً، وهي الرئيسة التنفيذية لمنشأة للقفز الداخلي بالمظلات في بلجيكا مع زوجها. يوم الخميس، شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فيديو لـ براف وهي تتربع على أرجوحة، على ارتفاع 1000 قدم فوق مدينة دبي، مرتدية فستاناً أحمر آسراً.
وشهدت المجازفة، التي احتفلت بالذكرى الـ 15 لتأسيس "سكاي دايف دبي" (Skydive Dubai)، جلوس برااف ووقوفها على أرجوحة خشبية بسيطة صُنعت خصيصاً للتحدي. هذه المجازفة، التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم، أُجريت من منطاد يعمل بالطاقة فوق أفق حضري، وشهدت تحليقها بجانب المعالم الرئيسية في دبي.
وقالت: "رأيت أشياء لم يرها أحد من قبل. كنت معلقة هناك وحدي على الأرجوحة. أعتقد أن كل فتاة صغيرة تحلم بالجلوس على أرجوحة معلقة في السماء. عندما كنت هناك، شعرت وكأنني أعيش في بطاقة بريدية."
وفقاً لـ برااف، استغرق التصوير عدة أيام عند شروق الشمس، وكثيراً ما كانت تشعر بالتعب. وقالت: "لقد كانت مجازفة تقنية وبدنية وعاطفية. كنت مستعدة ذهنياً. لكنها كانت صعبة بدنياً، لأن الوقوف على الأرجوحة يتطلب الكثير من انخراط العضلات. لذلك كانت ذراعاي وساقاي تتعبان، ولكن عندما تكون على الأرجوحة، يتولى التركيز زمام الأمور وينسى جسمك الشعور بالتعب."
بالنسبة لها، كانت أفضل لحظة خلال التصوير هي اليوم الأول. وقالت: "كان الأمر سحرياً لأنك تطير بين البحر وأفق دبي وترى الشمس تشرق بين المباني. كل ثانية يتغير فيها الضوء والمباني. كان الهبوط الأول، عندما هبطت بجوار برج العرب، مؤثراً. لن أنسى أبداً شعور الارتياح والإثارة الذي شعرت به لأن كل شيء سار على ما يرام."
قالت برااف إن الفستان الأحمر الجميل الذي ارتدته أثناء المجازفة كان من تصميمها الخاص، وأنها أمضت عدة أيام في اختيار القماش بعناية فائقة. وقالت: "أردت أن أعمل مع مصمم أزياء، لكن قد لا يفهمون بالضرورة متطلبات القفز بالمظلات، لذلك قررت تصميمه بنفسي. رسمت لوحة الأفكار وعملت مع سكاي دايف دبي. لقد اختاروا اللون الأحمر نهائياً."
وأضافت أنها فكرت بعمق في التصميم. وقالت: "أردت احترام الثقافة المحلية والتأكد من أنني ارتديت فستاناً بأكمام طويلة ومحتشماً. جعلته أقصر قليلاً على الجانب الأيمن ليكون سحب مظلتي أسهل. وجعلته أطول في الخلف حتى يخلق الفستان حركة في الهواء."
وأضافت أن القماش كان من أصعب الأشياء التي يجب اختيارها. وقالت: "لا تعرف أبداً كيف سيتفاعل القماش مع تدفق الهواء. هذا تحدٍ كبير ولن تعرفه إلا عندما تقوم بالقفز فعلياً. يمكنك اختباره في نفق الرياح، لكنه يتصرف دائماً بشكل مختلف في تلك الأنواع من المواقف."
إلى جانب المجازفة نفسها، فإن رحلة برااف في القفز بالمظلات لا تقل إثارة.
تعرفت على القفز بالمظلات عندما وقعت في حب زوجها ستيف. وعندما تزوجا في عام 2011، قاما بأداء قفزة بالمظلات وهما يرتديان ملابس الزفاف. ومنذ ذلك الحين، أنشأا منشأة للقفز الداخلي بالمظلات في بلجيكا ويمتلكان شركة استشارية تعمل مع العديد من منشآت القفز بالمظلات حول العالم.
وقالت: "لطالما كانت مهمتي أن أجلب المزيد من النساء إلى هذا المجال. عندما بدأت، كان هناك عدد قليل جداً من النساء. لكن بمجرد أن تخوض تجربة العوم في الهواء، ستحبها. لقد كانت منشأة القفز الداخلي هي الخطوة الأولى للعديد من النساء للانخراط في القفز بالمظلات. وحتى في مجازفتي في دبي، أردت أن أضفي لمسة أنثوية عليها. آمل أن تلهم المزيد من النساء والفتيات لممارسة هذه الرياضة."