1000 قدم فوق دبي..بلجيكية تحتفي بحب المدينة بتحدى الجاذبية على أرجوحة

برااف قبل 15 عاماً

برااف هي قافزة مظلات تحمل أرقاماً قياسية، وتعمل في هذا المجال لأكثر من 15 عاماً، وهي الرئيسة التنفيذية لمنشأة للقفز الداخلي بالمظلات في بلجيكا مع زوجها. يوم الخميس، شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فيديو لـ براف وهي تتربع على أرجوحة، على ارتفاع 1000 قدم فوق مدينة دبي، مرتدية فستاناً أحمر آسراً.

وشهدت المجازفة، التي احتفلت بالذكرى الـ 15 لتأسيس "سكاي دايف دبي" (Skydive Dubai)، جلوس برااف ووقوفها على أرجوحة خشبية بسيطة صُنعت خصيصاً للتحدي. هذه المجازفة، التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم، أُجريت من منطاد يعمل بالطاقة فوق أفق حضري، وشهدت تحليقها بجانب المعالم الرئيسية في دبي.

وقالت: "رأيت أشياء لم يرها أحد من قبل. كنت معلقة هناك وحدي على الأرجوحة. أعتقد أن كل فتاة صغيرة تحلم بالجلوس على أرجوحة معلقة في السماء. عندما كنت هناك، شعرت وكأنني أعيش في بطاقة بريدية."