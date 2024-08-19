1000 سائق دراجة نارية للتوظيف في "ترانسجارد" بامتيازات شاملة

وقال "آلان ماكلين"، رئيس قسم النقل لدى مجموعة "ترانسجارد": "إنها فرصة رائعة لسائقي توصيل الطعام ذوي الخبرة للانضمام إلى واحدة من أكثر الشركات موثوقيةً في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وللعلم، تأسست الشركة في عام 2001، ويبلغ عدد موظفيها المتنوعين أكثر من 61 ألف موظف.