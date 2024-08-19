1000 سائق دراجة نارية للتوظيف في "ترانسجارد" بامتيازات شاملة
أعلنت مجموعة "ترانسجارد"، التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي تقدم خدمات الأمن وإدارة المرافق والخدمات النقدية وخدمات التوظيف المكتبي في الإمارات ، يوم الاثنين أنها ستقوم بتوظيف 1000 سائق دراجة نارية.
وللتقديم لهذه الوظيفة، يُشترط أن يكون لدى المتقدمين رخصة قيادة إماراتية صادرة في أو قبل فبراير 2024. وتشمل المزايا راتباً شهرياً ثابتاً بالإضافة إلى إكراميات ودراجة نارية مقدمة من الشركة وهاتف محمول وشريحة اتصال وسكن وتأمين طبي وتأشيرة وتذكرة سفر سنوية وإجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوماً.
وأعلنت الشركة على موقعها الإلكتروني عن رواتب قدرها 1500 درهم، بالإضافة إلى بدل ساعات العمل الإضافية وبدل وقود يصل إلى 300 درهم.
ويُطلب من المتقدمين بدءاً من اليوم، 19 أغسطس، حضور أيام التوظيف المفتوحة في مقرات الإقامة التابعة للشركة في جبل علي 6 وسنابور 11 من الساعة 8 صباحاً حتى 1 ظهراً. ستستمر أيام التوظيف المفتوحة حتى يوم الخميس.
وهذا هو الإعلان الكبير الثاني للتوظيف لشركة "ترانسجارد" في عام 2024، ففي شهر مايو، أعلنت الشركة المزودة للحلول التجارية عن سلسلة من أيام التوظيف المفتوحة في المقر الرئيسي لشركة طيران الإمارات لتوظيف سائقي السيارات.
وقال "آلان ماكلين"، رئيس قسم النقل لدى مجموعة "ترانسجارد": "إنها فرصة رائعة لسائقي توصيل الطعام ذوي الخبرة للانضمام إلى واحدة من أكثر الشركات موثوقيةً في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وللعلم، تأسست الشركة في عام 2001، ويبلغ عدد موظفيها المتنوعين أكثر من 61 ألف موظف.