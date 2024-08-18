الإمارات
1000 درهم و6 نقاط سوداء لتجاوز السائقين من جانب الطريق
المخالفة تؤدي إلى عقوبة ست نقاط سوداء وغرامة قدرها 1000 درهم
كشفت شرطة دبي في مقطع فيديو، الأحد، عن مخالفة مجموعة من السائقين لتجاوزهم من جانب الطريق.
وتؤدي هذه المخالفة إلى فرض عقوبة 6 نقاط سوداء وغرامة قدرها 1000 درهم.
في الفيديو الذي تم مشاركته على X، تم عرض حادثتين منفصلتين من الجنحة. في الأولى، شوهد مالك دراجة نارية وهو يتجاوز باستخدام جانب الطريق، بينما في الثانية، شوهد سائق شاحنة صغيرة يفعل الشيء نفسه.
وقد يلجأ سائقو السيارات إلى هذا الأمر في كثير من الأحيان عندما تكون حركة المرور بطيئة على الطرق.
ودعت الشرطة الجميع إلى الالتزام بإرشادات وقواعد السلامة المرورية أثناء القيادة.