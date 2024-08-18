1000 درهم و6 نقاط سوداء لتجاوز السائقين من جانب الطريق

في الفيديو الذي تم مشاركته على X، تم عرض حادثتين منفصلتين من الجنحة. في الأولى، شوهد مالك دراجة نارية وهو يتجاوز باستخدام جانب الطريق، بينما في الثانية، شوهد سائق شاحنة صغيرة يفعل الشيء نفسه.