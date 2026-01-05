1000 درهم و10 نقاط سوداء غرامة عدم التوقف للحافلات المدرسية بأبوظبي

ذكرت شرطة أبوظبي السائقين بضرورة إيقاف مركباتهم تمامًا كلما أظهرت الحافلة المدرسية علامة “توقف” الجانبية، مشددة على أن القيام بذلك “يضمن سلامة أطفالنا”.
السائقون الذين يتجاهلون علامات التوقف للحافلات المدرسية يواجهون غرامة قدرها 1000 درهم و10 نقاط سوداء. ستشمل الإنفاذ مراقبة آلية لضمان الامتثال، تؤكد شرطة أبوظبي.
على الطرق ذات المسار الواحد، يجب على السائقين في كلا الاتجاهين التوقف على بعد خمسة أمتار على الأقل من الحافلة.
على الطرق ذات الاتجاهين، يجب على المركبات التي تسير في نفس اتجاه الحافلة فقط التوقف على مسافة لا تقل عن خمسة أمتار.
يأتي هذا مع عودة الحافلات المدرسية الصفراء الشهيرة إلى شوارع المدينة هذا الصباح، مما يشير إلى نهاية عطلة الشتاء التي استمرت لشهر وبدء فصل دراسي جديد للعديد من الطلاب.
من الجدير بالذكر أن أكثر من مليون طالب في جميع أنحاء الإمارات يعودون إلى الفصول الدراسية اليوم الاثنين بعد أول عطلة شتوية ممتدة تحت التقويم الأكاديمي الموحد الجديد.
ولكن مع إعادة فتح أبواب المدارس، يتطلع الآباء بالفعل إلى سلسلة من التغييرات التي ستعيد تشكيل يوم المدرسة وعملية القبول في العام الدراسي 2026-2027.
واحدة من التغييرات الأكثر إلحاحًا التي ستشعر بها العائلات هي التعديل على جداول يوم الجمعة، التي تم تقديمها لتعكس توقيتات الصلاة المعدلة. بالنسبة للعديد من المدارس، سيكون التأثير طفيفًا، حيث أن العديد منها بالفعل ينهون الطلاب بحلول الساعة 11:30 صباحًا أو 11:45 صباحًا.