1000 درهم غرامة للمتجمهرين في مواقع الحوادث بأبوظبي

وتبلغ قيمة الغرامة المفروضة على من يعيق حركة السير أثناء وقوع الحوادث 1000 درهم، وتهدف هذه العقوبة إلى منع الناس من التجمهر في مواقع الحوادث أو التوقف العشوائي على الطرق والتسبب في ازدحام مروري.