1000 درهم غرامة للمتجمهرين في مواقع الحوادث بأبوظبي
حذرت السلطات في أبوظبي السكان من التجمهر حول مواقع الحوادث أو الحرائق، إذ قد يعيق ذلك عمل فرق الطوارئ في أداء مهامها.
وفي تنويه عبر منصة "إكس"، دعت شرطة أبوظبي والإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي السكان إلى إفساح الطريق أمام سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ الأخرى عند التواجد بالقرب من هذه المواقع.
إضافة إلى أن فرق الإنقاذ يجب أن تصل إلى الموقع في الوقت المناسب لإنقاذ المصابين، وكذلك لتجنب وقوع المزيد من الحوادث.
كما أن المشاة الذين يتجمهرون حول موقع الحادث قد يعرضون أنفسهم للخطر، من خلال وقوفهم بالقرب من الطريق، مما يزيد احتمالية تعرضهم لحوادث.
وتبلغ قيمة الغرامة المفروضة على من يعيق حركة السير أثناء وقوع الحوادث 1000 درهم، وتهدف هذه العقوبة إلى منع الناس من التجمهر في مواقع الحوادث أو التوقف العشوائي على الطرق والتسبب في ازدحام مروري.
كما حذرت الشرطة من أن التجمع في مواقع الحوادث أو الحرائق لمشاهدة أو تصوير السيارات المتضررة أو المصابين، ونشر تلك الصور عبر الإنترنت، قد يعرض أصحابها للمساءلة القانونية.