1000 درهم غرامة عدم تسجيل الشاحنات بالإمارات

ويهدف النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات، الذي تديره الإدارة العامة للجمارك، إلى تعزيز الأمن الجمركي، وتعزيز الامتثال لسلسلة التوريد، وتحسين مراقبة تحركات الشاحنات في جميع أنحاء البلاد. يستخدم النظام أجهزة تتبع إلكترونية مثبتة في الموانئ لتوفير رؤية في الوقت الفعلي لرحلة البضائع من ميناء الدخول الأول إلى وجهتها النهائية.

كما تضم قائمة الغرامات الإدارية سبع مخالفات، تتفاوت غراماتها حسب نوع المخالفة. وتضمن ذلك غرامة قدرها 500 درهم شهرياً للشركات التي تفشل في تجديد تسجيلها خلال 60 يوماً من انتهاء الصلاحية أو تفشل في تحديث بياناتها خلال 30 يوماً من التغييرات، وبحد أقصى 2500 درهم.

ويمكن أن يؤدي تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة أثناء عملية التسجيل إلى غرامة تتراوح من 5000 درهم إلى 10000 درهم لأصحاب وسائل النقل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تغريم أصحاب الشاحنات أو السائقين الذين يقومون بإتلاف أو إزالة أو العبث بأجهزة التتبع الإلكترونية، أو فتح الشحنات قبل الوصول إلى وجهتها، بمبلغ يتراوح بين 1000 إلى 5000 درهم، بالإضافة الى التغييرات في مسار الشاحنة أو السائق أو رأس الجرار المحدد دون إخطار السلطات ستؤدي بدورها إلى غرامة قدرها 500 درهم إلى 2000 درهم. كما سيؤدي تفريغ العناصر قبل الوصول إلى وجهتها النهائية خلال الفترة المسموح بها إلى غرامة قدرها 5000 درهم إلى 10000 درهم.

وتشمل قائمة الجهات المتضررة أصحاب مركبات نقل البضائع والشاحنات العابرة وناقلات المواد الخطرة وأي شاحنات أخرى تحددها الهيئة. وتمتد العقوبات أيضاً إلى المخالفات مثل عدم تجديد التسجيل أو تحديث البيانات أو تقديم معلومات دقيقة في الطلب.

ويُنصح أصحاب الشاحنات بزيارة موقع التسجيل https://register.entsts.ae/user/login?ReturnUrl=%2f واستكمال الخطوات اللازمة، بما في ذلك تحديد موعد لتثبيت أجهزة التتبع المطلوبة على مركباتهم.