1000 درهم غرامة تجاوز كتف الطريق في الإمارات
على الرغم من تحذيرات السلطات، إلا أنّ بعض السائقين يختارون استخدام كتف الطريق، خاصة في حالات الازدحام المروري أو خلال ساعات الذروة، للتقدم عللى الآخرين. بينما يقود آخرون سياراتهم على كتف الطريق فقط للراحة أو للتحدث على هواتفهم المحمولة.
ومع ذلك، من خلال القيام بذلك، فإنّ هؤلاء السائقين لا ينتهكون حقوق السيارات الأخرى التي أمامهم فحسب، بل ينتهكون أيضاً قوانين المرور ويعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
وذكّرت شرطة أبوظبي، يوم الأحد، هؤلاء السائقين بعدم القيادة على كتف الطريق إلا في حالات الطوارئ. حيث يعتبر كتف الطريق في الإمارات حارة الطوارئ المعبدة أو الحارة الإضافية التي تقع في أقصى الجانب الأيمن من الطريق العادي أو الطريق السريع، ويتم تحديده بخطوط صفراء عريضة.
وفي مقطع فيديو، أكدت وكالة تطبيق القانون أن الأكتاف مخصصة للشرطة والإسعاف والدفاع المدني للوصول إلى مواقع الحوادث ونقل المصابين إلى المستشفيات وتنفيذ خدمات الطوارئ المماثلة.
وحثوا سائقي السيارات على عدم استخدام أكتاف الطريق إلا في حالات الطوارئ أو كأماكن آمنة لوقوف السيارات في حالة تعطل السيارة.
وأضافت شرطة أبوظبي أن استخدام الأكتاف لأغراض غير الطوارئ يؤدي إلى تأخير وصول المساعدة إلى مواقع الحوادث وغيرها من حالات الطوارئ، مما يعرض حياة الناس وسلامتهم للخطر.
وفقاً للمادة 42 من قانون المرور الاتحادي لدولة الإمارات، يتعرض سائقو السيارات الذين يتجاوزون كتف الطريق لغرامة قدرها 1000 درهم وست نقاط سوداء.