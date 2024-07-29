1000 درهم غرامة تجاوز كتف الطريق في الإمارات

وفي مقطع فيديو، أكدت وكالة تطبيق القانون أن الأكتاف مخصصة للشرطة والإسعاف والدفاع المدني للوصول إلى مواقع الحوادث ونقل المصابين إلى المستشفيات وتنفيذ خدمات الطوارئ المماثلة.

وحثوا سائقي السيارات على عدم استخدام أكتاف الطريق إلا في حالات الطوارئ أو كأماكن آمنة لوقوف السيارات في حالة تعطل السيارة.

وأضافت شرطة أبوظبي أن استخدام الأكتاف لأغراض غير الطوارئ يؤدي إلى تأخير وصول المساعدة إلى مواقع الحوادث وغيرها من حالات الطوارئ، مما يعرض حياة الناس وسلامتهم للخطر.

وفقاً للمادة 42 من قانون المرور الاتحادي لدولة الإمارات، يتعرض سائقو السيارات الذين يتجاوزون كتف الطريق لغرامة قدرها 1000 درهم وست نقاط سوداء.