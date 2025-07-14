1000 درهم غرامة التباطؤ عند الحوادث في الإمارات.. وتحذيرات من مخاطر مرورية

التباطؤ لمشاهدة مواقع الحوادث ليس مجرد عادة سيئة، بل يُعد مخالفة مرورية في الإمارات العربية المتحدة قد تؤدي إلى غرامة قدرها 1000 درهم وعواقب وخيمة على السلامة المرورية. ويحذر الخبراء من أن هذا السلوك، المعروف باسم "التجاهل"، لا يؤخر الاستجابة للطوارئ فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى حوادث ثانوية.

قال مصطفى خان، مؤسس شركة إم إيه ترافيك كونسلتينج: "يُعاقب قانون المرور الإماراتي على تجاوزات المرور بغرامات متعددة، منها عبارات مثل "عرقلة المرور" أو "التوقف دون سبب"، وهما فئتان من الغرامات كانتا موجودتين في الإصدارات السابقة من قانون المرور الإماراتي".

وحذر الخبير السائقين من أن هذه العادة البسيطة قد تؤدي إلى عقوبات باهظة، بما في ذلك حجز المركبة لمدة 14 يوماً في بعض الإمارات.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

رغم تزايد الوعي، لا يزال العديد من سائقي السيارات يجهلون أن مثل هذا السلوك يُعاقب عليه. قال أحمد مجتبى، سائق مقيم في دبي، إنه لم يكن يعلم أنه مخالفة مرورية. "بصراحة، لم أكن أعلم. رأيتُ أشخاصًا يُبطئون سرعتهم للنظر إلى مواقع الحوادث، وافترضتُ أن ذلك أمر طبيعي".

وأضاف أحمد أنه كان يُدرك أن هذا الأمر غير مُشجَّع، إذ اطلع على رسائل توعية على مواقع التواصل الاجتماعي طوال العام. لكنه قال: "لم أكن أعلم أنه قد يُغرَّم عليّ بسببه. إنه رد فعل طبيعي من الإنسان".

مع ذلك، يُبدي آخرون وعيًا أكبر بالقواعد. تقول سارة م.، المقيمة في الإمارات العربية المتحدة: "في ألمانيا، حيث عشتُ خمس سنوات، يُغرّم التطفل بغرامات باهظة. يتجنب الناس ذلك لعلمهم بأنه يُعامل بجدية ويُعتبر مسألة تتعلق بالسلامة".

اضطرابات الطرق

إن التطفل على الطريق لا يسبب إزعاجًا للسائقين الآخرين فحسب، بل له أيضًا تأثير مباشر على السلامة على الطريق.

قال مصطفى: "هناك ما يُسمى بـ"الازدحام المروري الوهمي"، وهو تباطؤ مفاجئ دون سبب واضح. تضغط إحدى السيارات على المكابح لتنظر إلى شيء ما على الجانب الآخر من الطريق، وينعكس هذا التباطؤ عكسيًا عبر حركة المرور. إذا كان الناس يقودون على مقربة شديدة من السيارة التي أمامهم، فلن يتمكنوا من الاستجابة في الوقت المناسب، وهذا قد يؤدي إلى حوادث ثانوية".

حتى بدون توقف كامل، قد يكون تأثير أضواء الفرامل المتتالية كافيًا لتعطيل حركة المرور لعدة دقائق. وأضاف: "احرص دائمًا على ترك مسافة أمان بينك وبين السيارة التي أمامك لمدة ثانيتين أو ثلاث. فهذا يمنحك وقتًا كافيًا لرؤية ما أمامهم أيضًا، وليس فقط ما يفعلونه".

من الصعب الإمساك به، ولكن ليس غير مرئي

رغم محدودية الأرقام الرسمية، تُسلّط بعض البيانات الضوء على حجم المشكلة. فقد أشار تقرير سابق لصحيفة "خليج تايمز" إلى تسجيل 630 مخالفة العام الماضي في الإمارات العربية المتحدة لـ"عرقلة حركة المرور أثناء الحوادث المرورية".

يعتقد مصطفى أن هذه ليست سوى نسبة ضئيلة من الحوادث الفعلية. "تنفيذ القانون صعب لأن خدمات الطوارئ يجب أن تركز على إنقاذ الأرواح أولاً، وليس على تحرير المخالفات. ولكن مع وجود أنظمة آلية أو طائرات مراقبة بدون طيار في المناطق عالية الخطورة، من المرجح أن نشهد ارتفاعًا كبيرًا في المخالفات المسجلة، يتبعه انخفاض عندما يدرك السائقون أنهم تحت المراقبة."

أكثر من مجرد مشكلة مرورية

بالإضافة إلى التأخير والحوادث، فإن التسرع يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود، وتآكل المكابح بشكل أسرع، وفقدان تركيز السائق.

إذا كان انتباهك منصبًّا على شيء آخر أثناء القيادة، فمن يراقب الطريق أمامك؟ سأل مصطفى. "قد تفوتك رؤية شيء ما، أو سيارة أخرى تُغيّر مسارها، أو حتى أحد المشاة. الخطر ليس دائمًا ما خلفك، بل ما لا تراه أمامك."

في حين أن الغرامات لا تزال رادعًا، يرى الخبراء أن حملات التوعية لا تقل أهميةً عن تغيير السلوك العام. ويمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي أداةً فعّالة في توعية السائقين بالأثر الأوسع لأفعالهم.

قال مصطفى: "على السائقين أن يدركوا أن فضولهم قد يُودي بحياة أحدهم. لو كنتَ في سيارة إسعاف تُكافح من أجل البقاء، هل ترغب في أن تُعلق في زحمة السير لأن شخصًا أمامك أبطأ سرعته ليُصوّر فيديو؟"

رسالته الأخيرة: "إذا كنتَ مهتمًا بمشاهد الحوادث، فهناك العديد من الفيديوهات التعليمية على الإنترنت. لا تُخاطر بحياتك على الطريق. الفضول يُمكنه الانتظار، وسيارات الطوارئ لا يُمكنها الانتظار."