100 يوم.. 10 آلاف كيلومتر.. سباق حياة لأجل أطفال السرطان

"غني سولييمان" هو رياضي يتمتع بقدرة فائقة على التحمل ومهارات استثنائية. يمكنه الركض والهرولة والسباحة وقيادة الدراجة لمسافات طويلة. وهو لا يفعل ذلك من أجل المتعة أو اللياقة البدنية، بل من أجل قضية نبيلة: دعم وجمع التبرعات للأطفال الذين يصارعون مرض السرطان.

يوم الجمعة، 8 أغسطس، بدأ المقيم في دبي والمواطن التوغولي البالغ من العمر 42 عامًا رحلته التي تستغرق 100 يوم على شاطئ "كايت بيتش". يهدف إلى إكمال 100 سباق ترياثلون T100 على التوالي في 100 يوم، وهو هدف يصفه بأنه "صعب للغاية ولكنه ليس مستحيلًا".

سيشمل كل سباق ترياثلون سباحة لمسافة 2 كيلومتر، وقيادة دراجة لمسافة 80 كيلومترًا، وركضًا لمسافة 18 كيلومترًا. ستتم السباحة يوميًا في "كايت بيتش"، بينما ستُستكمل قيادة الدراجة والركض في مواقع مختلفة عبر دبي. وسينتهي التحدي في 16 نوفمبر في قرية سباق T100.

