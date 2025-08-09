100 يوم.. 10 آلاف كيلومتر.. سباق حياة لأجل أطفال السرطان

"غني سولييمان" هو رياضي يتمتع بقدرة فائقة على التحمل ومهارات استثنائية. يمكنه الركض والهرولة والسباحة وقيادة الدراجة لمسافات طويلة. وهو لا يفعل ذلك من أجل المتعة أو اللياقة البدنية، بل من أجل قضية نبيلة: دعم وجمع التبرعات للأطفال الذين يصارعون مرض السرطان.
يوم الجمعة، 8 أغسطس، بدأ المقيم في دبي والمواطن التوغولي البالغ من العمر 42 عامًا رحلته التي تستغرق 100 يوم على شاطئ "كايت بيتش". يهدف إلى إكمال 100 سباق ترياثلون T100 على التوالي في 100 يوم، وهو هدف يصفه بأنه "صعب للغاية ولكنه ليس مستحيلًا".
سيشمل كل سباق ترياثلون سباحة لمسافة 2 كيلومتر، وقيادة دراجة لمسافة 80 كيلومترًا، وركضًا لمسافة 18 كيلومترًا. ستتم السباحة يوميًا في "كايت بيتش"، بينما ستُستكمل قيادة الدراجة والركض في مواقع مختلفة عبر دبي. وسينتهي التحدي في 16 نوفمبر في قرية سباق T100.
يقول غني: "هذا التحدي أكبر من مجرد رياضة. إنه سيدفعني إلى أقصى حدودي، لكني أريد أن أُظهر ما هو ممكن عندما تلتزم التزامًا كاملاً. أنا أفعل ذلك لمساعدة الأطفال وزيادة الوعي حول أولئك الذين يصارعون السرطان".
وأضاف الرياضي: "إكمال سباق ترياثلون واحد في اليوم يتطلب ساعات من الجهد المتواصل، لكن تكراره كل يوم لأكثر من ثلاثة أشهر يمثل مجموعة مختلفة من التحديات".
سيحتاج غني إلى إدارة إرهاق العضلات، وإجهاد المفاصل، وخطر الإصابات الناتجة عن الإفراط في الاستخدام، بالإضافة إلى التعامل مع الظروف الجوية في دبي، خاصة الحرارة والرطوبة.
يبدأ غني كل يوم مبكرًا، بدءًا بالسباحة في "كايت بيتش" قبل الانتقال إلى قسمي قيادة الدراجة والركض. يقول: "المفتاح هو التعافي بسرعة كل يوم حتى أتمكن من البدء مرة أخرى في الصباح التالي. هذا ليس مجرد تحدٍ جسدي؛ بل هو تحدٍ عقلي للحفاظ على الانضباط لمدة 100 يوم متواصلة".
وهو يدعو المقيمين للحضور ودعمه في مراحل مختلفة من التحدي. يقول: "أريد أن يكون الناس جزءًا من هذه الرحلة. يمكن لأي شخص الانضمام للسباحة، أو الركوب، أو الركض. الأمر يتعلق بالتحرك معًا وإظهار الدعم للأطفال الذين نحاول مساعدتهم".
يعمل غني كمتخصص في الركض في متجر أديداس الرئيسي بدبي. في عام 2020، تم تكريمه في قاعة المشاهير لتحدي دبي للياقة البدنية من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بعد أن أكمل 30 سباق ألترا ماراثون في 30 يومًا. ومنذ ذلك الحين، أكمل 30 سباق نصف آيرونمان و 30 سباق آيرونمان كامل في أيام متتالية.
يقول: "الرياضة منحتني فرصة ثانية في الحياة. أعتقد أن كل شخص يمكنه اتخاذ خطوات نحو نمط حياة صحي، بغض النظر عن نقطة بدايته. حتى الكميات الصغيرة من النشاط اليومي يمكن أن تُحدث فرقًا. من خلال هذا التحدي، آمل أن يرى الناس أن الحركة يمكن أن تغير الحياة، بما في ذلك حياتهم".
ستذهب الأموال التي يتم جمعها من جهوده على مدار 100 يوم نحو قضايا تمكين الأطفال من خلال الرياضة ومساعدة أولئك الذين يخضعون لعلاج السرطان. يقول غني: "كل درهم سيُحدث فرقًا. هذا من أجل الأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدتنا. إذا كان جهدي يمكن أن يمنحهم ميزة صغيرة في معركتهم، فسيكون الأمر يستحق ذلك".
للاستمرار، يجب على غني أن يستهلك حوالي 7,000 سعر حراري في اليوم. سيتم توفير وجباته من قبل شركة "إس كيتشن" (SKitchen) ومقرها دبي، حيث تشرف أخصائية التغذية يوري نيموتو على نظامه الغذائي لضمان الحفاظ على الطاقة والترطيب اللازمين للأداء اليومي. وتم توفير دعم المعدات، بما في ذلك دراجة الترياثلون المخصصة "فنتوم" (Ventum) وغيرها من المعدات، من قبل الرعاة.