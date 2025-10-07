100 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال 18 شهراً

قال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي إنه من المتوقع أن يصل مطار دبي الدولي إلى حاجز 100 مليون مسافر خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن معرض دبي للطيران 2025، إن حركة المسافرين العالمية من المتوقع أن تصل إلى نحو 9.8 مليار شخص في عام 2025، بزيادة قدرها 3.7% عن العام الماضي.

وأضاف: "وبالطبع، يواصل النمو هنا في الإمارات العربية المتحدة، وخاصةً في دبي، تحطيم الأرقام القياسية. وخلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة، من المتوقع أن يتجاوز مطار دبي الدولي وحده حاجز الـ 100 مليون مسافر، ونحن فخورون جدًا بكوننا الوجهة العالمية المفضلة لهذا العدد الكبير من الناس".

حقق مطار دبي الدولي معياراً جديداً في مجال الطيران العالمي، حيث استقبل 92.3 مليون مسافر في عام 2024 - وهو أعلى معدل حركة مرور سنوية يتم تسجيله على الإطلاق في تاريخه.

وأشار إلى أن دورة هذا العام تقام تحت شعار "المستقبل هنا"، وهو ما يؤكد للعالم أن دبي هي مركز التميز والابتكار، ما يفتح الطريق للآخرين للسير على خطاها.

سنستعرض أحدث التطورات في مجموعة رئيسية من المواضيع المختلفة التي تُعدّ حيوية لمستقبلنا المشترك. وستكون الاستدامة محورًا رئيسيًا في المعرض. نستضيف واحدًا من أروع التطورات في مجال المطارات وهندسة الطيران،" صرّح الرئيس التنفيذي لمطارات دبي.

