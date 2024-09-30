100 مليون دولار مساعدات إماراتية عاجلة للبنان بأمر من رئيس الدولة
قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الاثنين إن صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أمر بتقديم مساعدات عاجلة للشعب اللبناني بقيمة 100 مليون دولار.
وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود دولة الإمارات لمساعدة الشعب اللبناني على التغلب على التحديات الراهنة والتزامها الثابت بدعمه.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نحو 100 ألف مواطن لبناني وسوري فروا الآن إلى سوريا من لبنان وسط الغارات الجوية الإسرائيلية.
وقال "فيليبو غراندي" في تصريح صحفي إن "عدد الأشخاص الذين عبروا إلى سوريا من لبنان هربا من الغارات الجوية الإسرائيلية - وهم مواطنون لبنانيون وسوريون - وصل إلى 100 ألف"، مضيفا أن "التدفق مستمر".
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن أكثر من ألف لبناني قتلوا وأصيب ستة آلاف خلال الأسبوعين الماضيين، دون أن تحدد عدد المدنيين. وقالت الحكومة إن مليون شخص ـ أي خمس السكان ـ فروا من منازلهم.
وأدى القصف الإسرائيلي المكثف على مدى الأسبوعين الماضيين إلى مقتل عدد من كبار مسؤولي حزب الله، بمن فيهم زعيم الحزب حسن نصر الله.
وتعهدت إسرائيل بمواصلة الهجوم وتقول إنها تريد أن تجعل مناطقها الشمالية آمنة مرة أخرى للسكان الذين أجبروا على الفرار من هجمات حزب الله الصاروخية.
وأثارت الهجمات الإسرائيلية المتزايدة ضد حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن مخاوف من أن القتال في الشرق الأوسط قد يخرج عن نطاق السيطرة ويجر إيران والولايات المتحدة، حليف إسرائيل الرئيسي.