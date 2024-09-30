100 مليون دولار مساعدات إماراتية عاجلة للبنان بأمر من رئيس الدولة

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن أكثر من ألف لبناني قتلوا وأصيب ستة آلاف خلال الأسبوعين الماضيين، دون أن تحدد عدد المدنيين. وقالت الحكومة إن مليون شخص ـ أي خمس السكان ـ فروا من منازلهم.

وأدى القصف الإسرائيلي المكثف على مدى الأسبوعين الماضيين إلى مقتل عدد من كبار مسؤولي حزب الله، بمن فيهم زعيم الحزب حسن نصر الله.