100 مليون درهم: يانصيب الإمارات يؤكد الفوز التاريخي

قال المشغل إنه سيشارك المزيد من التفاصيل حول الفائز المحظوظ بمجرد استكمال إجراءات التحقق واستيفاء المتطلبات.
الصورة: يانصيب الإمارات العربية المتحدة

الصورة: يانصيب الإمارات العربية المتحدة

أكدت يانصيب الإمارات العربية المتحدة رسميًا فوز أول فائز بجائزتها الكبرى البالغة 100 مليون درهم إماراتي. وفي بيان صدر يوم الأحد، أوضحت الجهة المشغلة أن إجراءات التحقق جارية حاليًا.

"كجزء من إجراءات التشغيل القياسية لدينا، فإننا نجري العناية الواجبة لضمان استيفاء جميع الفحوصات الداخلية وبروتوكولات الأمان ومتطلبات الامتثال لهيئة تنظيم الألعاب التجارية العامة (GCGRA) قبل مشاركة المزيد من التفاصيل حول الفائز لدينا ومنح الجائزة"، قال المشغل.

ووصفت الشركة الفوز بالجائزة الكبرى بأنه "إنجاز تاريخي للفائز ومنظمتنا وقطاع الترفيه والألعاب في دولة الإمارات العربية المتحدة"، وأضافت أنها ستشارك المزيد من التفاصيل حول الفائز المحظوظ بمجرد الانتهاء من جميع خطوات التحقق.

