100 مغامر يستعدون لرحلة تراثية بطول 1000 كيلومتر في صحراء الإمارات

هل تعتقد أنك تمتلك المؤهلات اللازمة لإكمال رحلة طولها 1,000 كيلومتر عبر صحراء الإمارات؟

أطلقت مبادرة "أكتيف أبوظبي" مبادرة جديدة تُسمى "مسيرة"، حيث سيقوم 100 مشارك بإتمام رحلة تراثية بطول 1,000 كيلومتر عبر الدولة، سيرًا على الأقدام وباستخدام وسائل النقل التقليدية. تعد الرحلة بتجربة مليئة بالتحدي ولكنها مجزية للانغماس في الثقافة والتراث الإماراتي، مع تعلم مهارات جديدة واستكشاف البلاد.

جلسات تدريبية

تتكون هذه الفرصة المذهلة من مرحلتين: مرحلة تدريبية ثم الرحلة الفعلية. في المرحلة الأولى، سيتم اختيار 500 مشارك من بين المتقدمين. إذا كنت جزءًا من هذه المجموعة، سيتم تدريبك على أساسيات ركوب الهجن، والحرف اليدوية والفنون الشعبية الإماراتية التقليدية.

صُممت الوحدات التدريبية لتغمر المشاركين في التراث الإماراتي الأصيل. ستتاح لك فرصة التفاعل مباشرة مع الهجن والعناية بها، بينما تتعلم عن تشريحها، وكيفية تجميع سروجها، واستخدام الأدوات التقليدية مثل قرب المياه وأشرطة السروج. وخلال هذه المرحلة، ستُعقد ورش عمل حول الفنون الشعبية الإماراتية مثل العروض التقليدية، وفن الترحيب بالضيوف، والتجمعات التقليدية حول النار، وإعداد القهوة الإماراتية، والقصص والحكايات الشعبية.

في نهاية هذه المرحلة، سيتم اختيار 100 مشارك للانتقال إلى المرحلة الثانية: الرحلة التراثية التي يبلغ طولها 1,000 كيلومتر عبر صحراء الإمارات على مدار 30 يومًا.

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من يمكنه المشاركة؟

تفتح مبادرة "مسيرة" أبوابها لمواطني ومقيمي دولة الإمارات من جميع الجنسيات، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا. من المقرر أن يتم إطلاقها رسميًا في 21 أغسطس 2025. ستُعقد الجلسات التدريبية أربعة أيام في الأسبوع من الساعة 4 مساءً حتى 8 مساءً، وستستمر حتى 19 أكتوبر. يمكن العثور على المزيد من التفاصيل على موقع "أكتيف أبوظبي" الإلكتروني.