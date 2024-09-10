الإمارات
100 مسجد بتكلفة 800 مليون درهم في الشارقة
سلطان القاسمي اعتمد المشروع الذي سيتم في إطاره إحلال 40 وبناء 60 مسجداً جديداً.
في يوم الاثنين، اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، خطة بناء وإحلال عدد من المساجد المختارة في مختلف أنحاء المدينة.
وبموجب الخطة المعتمدة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سيتم بناء وإحلال 100 مسجد في مناطق مختلفة في إمارة الشارقة.
وتبلغ تكلفة المشروع 800 مليون درهم، ومن بين الـ100 مسجد، سيتم استبدال 40 وبناء 60 مسجداً جديداً.