100% طاقة شمسية.. مسجد مصدر يُعيد تعريف الروحانيات الخضراء

يمكن لما يصل إلى 1300 مصلٍ يعيشون بالقرب من مدينة مصدر الصلاة في المسجد الجديد بالمدينة خلال شهر رمضان المبارك، وتجربة كفاءة تصميمه الذي يعتمد على صافي الطاقة الصفرية بشكل مباشر.

يعمل مسجد مدينة مصدر بالكامل بالطاقة الشمسية وينتج نفس كمية الكهرباء التي يستهلكها سنويًا، مما يعكس توجه الإمارات الأوسع نحو التنمية المستدامة والعيش منخفض الكربون.

تم تصميم المسجد، الذي طورته شركة مصدر، ليكون مكانًا للعبادة ومساحة لتجمع المجتمع، بسعة تصل إلى 1300 مصلٍ خلال صلوات رمضان.

قال أحمد باغوم: “الاستدامة متجذرة بعمق في التعاليم الإسلامية، التي تدعو إلى التوازن والاعتدال ورعاية الأرض،” مضيفًا أن المشروع يوضح كيف يمكن لأماكن العبادة أن “تكون قدوة” في المسؤولية البيئية.

مستوحى من أحد أقدم مساجد الإمارات

من الناحية المعمارية، يستوحي المسجد تصميمه من مسجد البِدية، أحد أقدم المساجد الباقية في الإمارات، ويمزج بين الأشكال التقليدية والهندسة الحديثة.

تخلق قاعة الصلاة الخالية من الأعمدة والتي يبلغ عرضها 42 مترًا مساحة متواصلة للعبادة، بينما يرتفع مئذنة بطول 20.2 مترًا كمعلم بارز في أفق مدينة مصدر. ويساعد جدار القبلة المصنوع من الطين المدكوك — وهو الأول من نوعه المستخدم في مبنى عام في أبوظبي — على تنظيم درجات الحرارة الداخلية بشكل طبيعي مع عكس تقنيات البناء الإقليمية التي تعود إلى قرون مضت.