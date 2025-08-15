100% زيادة في إنفاق المتسوقين خلال مفاجآت صيف دبي 2025

دبي تعشق التسوق، وإليكم الدليل. شهدت مفاجآت صيف دبي 2025 نموًا اقتصاديًا استثنائيًا خلال الأسابيع الستة الأولى من المهرجان، حيث سجّلت متاجر التجزئة ومراكز التسوق في جميع أنحاء الإمارة زيادةً في متوسط إنفاق المستهلكين تجاوزت 100%.

وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مهرجان دبي للتسوق، الذي يستمر حتى 31 أغسطس، بالتعاون مع شراكات استراتيجية من شركات رائدة ومساهمين من مختلف أنحاء المدينة، حيث ساعد المهرجان على توفير تجارب تسوق لا مثيل لها لسكان وزوار دبي.

شارك عشرات الآلاف من المتسوقين بشكل نشط مع أكثر من 1000 علامة تجارية في أكثر من 3500 منفذ بيع في أكثر من 100 وجهة بيع بالتجزئة، مما يمثل علامة فارقة مهمة لقطاع التجزئة الصيفي في المدينة.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

ويعود هذا النمو في الأداء إلى تقديم نهج استراتيجي مقسم إلى مراحل خلال مفاجآت صيف دبي هذا العام، والذي يرتكز على ثلاثة مواسم مميزة للبيع بالتجزئة تم تصميمها خصيصاً لتتناسب مع المشهد الاستهلاكي المتطور في دبي ودورات التسوق القصوى.

بدأ كل شيء مع عروض العطلات الصيفية الافتتاحية التي ساهمت في تحفيز نشاط التجزئة في أوائل الصيف من 27 يونيو إلى 17 يوليو. وكان الزخم الأقوى حتى الآن مدعومًا بموسم تخفيضات دبي الصيفية الكبرى الذي اختتم مؤخرًا، مما أدى إلى تسريع نشاط المراكز التجارية وحجم المعاملات عبر فئات التجزئة الرئيسية من خلال تقديم أعمق الخصومات في الموسم وخصومات تصل إلى 90% خلال مبيعات فلاش محدودة الوقت من 18 يوليو إلى 10 أغسطس.

استقطبت حملة "تسوق، امسح واربح" الترويجية من مفاجآت صيف دبي، والتي تضمنت سحبًا على أكبر جائزة صيفية تُغير حياة الناس، وهي مليون درهم إماراتي نقدًا أو سيارة نيسان باترول جديدة كليًا، أكثر من 27,000 مشاركة، مما عزّز تفاعل المتسوقين وحركة الزوار في مراكز التسوق والمتاجر المشاركة. ومن المتوقع أن يحافظ موسم العودة إلى المدارس على زخمه حتى 31 أغسطس، مما يضمن ختامًا قويًا لمفاجآت صيف دبي من خلال استهداف العائلات والطلاب بتجارب تسوق قيّمة.

صرّح أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، قائلاً: "مفاجآت صيف دبي ليست فقط أحد أكثر المهرجانات السنوية رواجًا في المدينة، بل تُعدّ أيضًا مساهمًا رئيسيًا في تعزيز مرونة الاقتصاد، ودعم السياحة، والنمو المستدام لقطاع التجزئة. يُعزز برنامجنا الحافل بتجارب التسوق الفريدة هذا العام مكانة الصيف كأفضل وقت لتجربة دبي على جميع الأذواق والمستويات، محققين بذلك وعدنا بقضاء صيف ممتع للجميع."